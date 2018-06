The Division 2 - Anmeldungen für die Beta laufen schon

Kurz nach der Ankündigung und Präsentation von 6 Minuten Gameplay zu Tom Clancy's The Division 2 ging bereits die Website live, auf der ihr euch für die geschlossene Beta anmelden könnt.

Hier gehts zur Anmeldung für die Beta von The Division 2

Wenn ihr also zu den ersten Spielern zählen wollt, die Hand an Ubisofts neues Shooter-Rollenspiel legen dürfen, loggt euch mit euren Uplay-Account ein und wählt eure Plattform. Dann müsst ihr nur noch eure E-Mail-Adresse bestätigen, um eure Registrierung für die Beta von The Division 2 zu bestätigen.

Die geschlossene Testphase könnte indes wieder sehr kurz ausfallen. Zum Vergleich: In The Division 1 startete die geschlossene Beta am 29. Januar 2016 und endete nach zweimaliger Verlängerung am 2. Februar 2016. Somit war nach vier Tagen Schluss. Allerdings folgte darauf noch eine offene Beta-Phase, bei der alle für drei Tage spielen konnten und somit auch diejenigen zum Zug kamen, die bei der Closed Beta kein Losglück hatten.

Im Folgenden könnt ihr euch das 6-minütige Gameplay-Video von The Division 2 anschauen: