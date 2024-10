Bethesda konnte nicht mehr Skyrim-DLCs entwickeln, weil sonst die Konsolen geschmolzen wären

Die Vampirin Serana lernen Spielerinnen und Spieler in der ersten Skyrim-Erweiterung Dawnguard kennen.

Skyrim gehört zu den besten Rollenspielen, die bislang entwickelt wurden. Der fünfte Teil der The-Elder-Scrolls-Reihe landete im Frühjahr 2024 auf dem vierten Platz unseres Rankings der besten Rollenspiele aller Zeiten.

Und auch 13 Jahre nach dem Release hat das Spiel noch eine treue Community. Allerdings erschienen für diesen Rollenspiel-Meilenstein »nur« drei Erweiterungen. Der ehemalige Bethesda-Entwickler Bruce Nesmith weiß, warum.

In einem Interview mit dem Portal VideoGamer erzählt Nesmith, der an Skyrim als Lead Designer gearbeitet hat, dass Bethesda noch mehrere Jahre weitere Inhalte für das Rollenspiel hätte produzieren können – doch keiner der Entwickler wollte das.

Ein Grund sei gewesen, dass das Hauptsiel ohnehin schon die Xbox 360 und die PlayStation 3 an ihre Limits gebracht hätte. Abgesehen davon, dass Bethesda mit anderen Projekten weitermachen wollte, hätten die damaligen Konsolen, vor allem die PlayStation, ein weiteres Addon kaum stemmen können.

Als Skyrim ein paar Jahre später auf Xbox One und PlayStation 4 in der Special Edition wieder veröffentlicht wurde, hätte das Spiel weitere Erweiterungen vertragen. Da hatte sich ein großer Teil des Teams aber schon auf andere Projekte gestürzt.

20:40 Warum Bethesdas »Community-Liebe« seit 10 Jahren Geld kostet

Denn, und das ist für Nesmith ein weiterer Grund, nach dem Release der Erweiterung Dragonborn 2012 ließ ein großer Teil des Teams Skyrim hinter sich und konzentrierte sich auf Fallout 4 und später auf Fallout 76 und Starfield. Zusätzliche Erweiterungen für Skyrim kamen auch deshalb laut Nesmith nicht infrage:

Das stand nicht zur Debatte. Stellen Sie sich vor, Skyrim wäre nie gemacht worden, und wir hätten Oblivion einfach komplett neu erfunden. Wissen Sie, was für eine wahnsinnige Schande das wäre. All die Innovationen in Skyrim, technisch, grafisch, vom Design her, alles andere, wären einfach nicht da, weil wir einfach mehr vom Gleichen machen wollten.