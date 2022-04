The Elder Scrolls: Zwei Rollenspiel-Klassiker gibt es bald kostenlos auf Steam

Am 27. April ist es soweit. Nein, dann erscheint noch nicht The Elder Scrolls 6, das wäre aber auch zu schön, um wahr zu sein. An diesem Tag stellt Bethesda seinen hauseigenen Launcher ein, was den ein oder anderen von euch betreffen könnte, wenn ihr derzeit Spiele darüber startet. Alle weiteren Infos zum bevorstehenden Wechsel könnt ihr hier nachlesen:

Was hat das mit The Elder Scrolls zu tun? Schon seit Jahren bietet Bethesda die ersten zwei Teile der Rollenspiel-Reihe, namentlich Arena und Daggerfall, kostenlos über ihren Launcher zum Download an. Wer nun befürchtet hat, dass dieses Gratisangebot durch den Wechsel zu Steam verschwindet, kann aufatmen: Auch auf der Valve-Plattform werdet ihr die Klassiker weiterhin kostenlos spielen können!

Diese Nachricht ist umso erfreulicher, als dass die betroffenen Bethesda-Spiele bislang nicht einmal käuflich auf Steam zu bekommen waren. Wer also Lust auf eine gehörige Prise Nostalgie hat und die Anfänge der legendären Rollenspiel-Reihe nacherleben möchte, kann dies bald in die Tat umsetzen.

The Elder Scrolls 1: Arena

Hier nahm alles seinen Anfang. Natürlich konnte damals noch niemand ahnen, was für eine populäre Reihe The Elder Scrolls eines Tages werden würde. Auf den ersten Blick erinnert auch nichts an Oblivion, Skyrim und Co.. Das Interface nimmt einen großen Teil des unteren Bildschirmrandes für sich in Anspruch und ihr lauft durch eine zufallsgenerierte Spielwelt voller Gegner, die ihr wahlweise im Nahkampf oder mit Zaubersprüchen auf die Matte schicken könnt.

Ihr ahnt es vielleicht schon: Die ganz besondere Atmosphäre der Elder-Scrolls-Spiele ist auch bereits in Arena zu spüren. Das finden auch unsere Tamriel-Experten und haben sich deshalb ans Mikrofon gesetzt, um darüber zu quatschen:

Worum geht's? Der Kampfmagier Jagar Tharn hat Kaiser Uriel Septim VII. ins Reich Oblivion entführt und den Thron kurzerhand selbst bestiegen. Eure Aufgabe ist, wer hätte es gedacht, die Befreiung des gestürzten Regenten und die fachgerechte Entsorgung des Usurpators.

Schon gewusst?

Bereits in Arena taucht die Dunkle Bruderschaft auf, eine der populärsten Gruppierungen in der Elder-Scrolls-Reihe. Ihr könnt den finsteren Zeitgenossen aber noch nicht beitreten, das ging erst in späteren Teilen.

Arena weist ein Feature auf, das sogar in modernen Ablegern fehlt: Das Spiel prüft mit einem internen Kalender, ob in Tamriel gerade ein Feiertag ist. Wenn ja, reagieren die NPCs sogar darauf und halten entsprechende Festlichkeiten ab, wie etwa die Beschwörung eines Daedras.

Im ersten Elder Scrolls gibt es noch die Zauberschule der Thaumaturgie, also der Wundertätigkeit. Welche Sprüche darunter fallen? Das findet ihr am besten selbst heraus!

The Elder Scrolls 2: Daggerfall

Groß, größer, Daggerfall. Wenn ihr denkt, dass die Spielwelten von Elden Ring, GTA 5 oder Skyrim groß sind, dann irrt ihr euch gewaltig. Der zweite Elder-Scrolls-Eintrag denkt sich Hold my beer ! und bläht sich kurzerhand zu einer Größe von 487.000 Quadratkilometern auf, was in etwa der doppelten Fläche von Großbritannien entspricht.

Abgesehen davon bleibt das Spielprinzip ähnlich zum Vorgänger. Ihr erschafft euch einen Helden, lenkt ihn durch die Fantasywelt und werdet durch die Erfüllung von Quests und das Besiegen von Gegnern immer stärker. Klingt überaus spaßig, nicht wahr? Das dachte sich auch unser Autor Mario Donick, dessen letzte Reise nach Daggerfall noch gar nicht lange her ist:

Worum geht's? Der (mittlerweile gerettete) Kaiser Uriel Septim VII. schickt euch mit einem persönlichen Auftrag in die Stadt Daggerfall in der Provinz Hochfels. Ihr sollt herausfinden, weshalb der Geist des ehemaligen Königs Lysandus noch immer in der Stadt umherstreift und für Unruhe sorgt. Außerdem gilt es, einen Brief mit höchst brisantem Inhalt zu finden. Je nachdem, wie ihr euch im Verlauf der Handlung entscheidet, erwartet euch eines von sechs verschiedenen Enden.

Schon gewusst?

Werwölfe? Vampire? Bah, das ist doch Schnee von gestern! In Daggerfall könnt ihr sogar Bekanntschaft mit Werebern machen. Ein Eber auf zwei Beinen? Viel Spaß beim Wegrennen!

Worte haben Kraft: Das weiß nicht nur eine kleine Band aus Berlin, sondern war damals auch schon den Entwicklern von Daggerfall bekannt. Ihr könnt nämlich sogar Skillpunkte in die Sprachtalente Centaurisch, Impisch und Daedrisch investieren. Dadurch ist es möglich, Kämpfe gegen diese Kreaturen ganz ohne Waffengewalt zu beenden. Schön, nicht?!

Werdet ihr euch einen der beiden Rollenspiel-Oldies näher anschauen oder seid ihr einfach zu abgeschreckt von der uralten Technik? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!