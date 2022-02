Bethesda stampft eigenen Launcher ein: Alle Infos zum Steam-Wechsel

Was einst 2016 langsam als Abkapselung von Steam begann, ist bald Geschichte: Bethesda kündigt an, den eigenen Bethesda Launcher noch in diesem Jahr komplett einzustellen. Stattdessen geht es komplett zurück zu Valves Distributionsplattform, nachdem schon 2019 dieser Weg eingeschlagen wurde.

Wer Spiele in der Vergangenheit im Bethesda Launcher erworben oder aktiviert hat, der muss keine Nachteile befürchten: Ihr könnt eure gesamte Bibliothek auf Steam übertragen. Welche Termine dafür wichtig sind und was es sonst zu beachten gilt, verraten wir euch.

Bethesda Launcher eingestellt: Alle wichtigen Infos

Wie lange ist der Bethesda Launcher noch verfügbar?

Nicht mehr lange. Schon im Mai wird die Plattform eingestellt. Ihr habt zwar dann noch Zugriff auf eure Spielebibliothek, könnt diese aber nicht mehr spielen. Stattdessen seid ihr somit gezwungen, eure Spiele auf Steam zu transferieren.

Wann beginnt der Wechsel zu Steam?

Noch nicht sofort. Laut Bethesda wird der die Migration voraussichtlich Anfang April starten. Einen genauen Termin gibt es derzeit noch nicht. Sobald der Migrationsprozess gestartet ist, könnt ihr ihn allerdings zu jeder Zeit durchführen.

Was wird beim Wechsel auf Steam alles übernommen?

Beim Transfer werden alle eure gekauften Spiele und DLCs vom Bethesda Launcher auf Steam übertragen. Das gilt auch für virtuelle Spielwährungen wie zum Beispiel den Atomen aus Fallout 76 - die Bethesda.net-Wallet wird euch ebenfalls auf Steam zur Verfügung stehen.

Wie sieht es mit Spielständen aus?

Eure Spielstände könnt ihr ebenfalls übernehmen - mit Einschränkungen. Laut Bethesda sollen fast alle Spielstände entweder automatisch oder manuell übertragbar sein. Letzteres umfasst, dass ihr euren Speicherstand-Ordner in den Steam-Ordner kopieren müsst.

Welche Spiele von einem manuellen Wechsel betroffen sind, verriet Bethesda bisher noch nicht. Eine Liste soll aber bald folgen.

Einzige Ausnahme stellt Wolfenstein: Youngblood dar, bei dem kein Speicherstand übertragbar sein wird. Wer den Koop-Ableger der Wolfensteine-Reihe also nicht neu anfangen möchte, muss sich jetzt beeilen. Ansonsten droht der Verlust des eigenen Spielfortschritts.

Wie steht es um Fallout 76?

Fallout 76 ist bereits seit längerem auch auf Steam spielbar und war sogar kurzzeitig bereits als Transfer auf Valves Plattform verfügbar. Mit dem Ende des Bethesda Launchers folgt nun für alle Spieler der komplette Umzug.

Beim Transfer auf Steam wird euer Charakter- und Saisonfortschritt übernommen, ebenso wie sämtliche Atome die sich auf eurem Konto befinden. Auch eure Fallout 1st-Mitgliedschaft wird übernommen, aber ihr erhaltet beim Umstieg sofort alle Atome aus der Restlaufzeit eurer Mitgliedschaft gutgeschrieben. Zudem wird euer Abo nach Ablauf nicht automatisch erneuert, sondern ihr müsst dies manuell über Steam bestätigen.

Benötigt man weiterhin ein Bethesda.net-Konto?

Ja, denn auch nach dem Transfer setzen einige der Bethesda-Spiele auf eine Anmeldung bei Bethesda.net. Eure Accountdaten solltet ihr also definitiv nicht vergessen.