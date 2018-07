Mike Finnigan ist bei Bethesda für die Dungeons in The Elder Scrolls Online verantwortlich. Gemeinsam mit dem Autor Tori Doughtery präsentierte er im Entwicklerstream Gameplay zum kommenden Add-On Wolfhunter. Es wird die vorletzte Erweiterung des Spiels in diesem Jahr sein und hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum erhalten.

Im Stream zu sehen waren zwei neue Dungeons. Der erste, Moon Hunter Keep, befindet sich in Schnittermark. Er wurde zuvor von einer Vereinigung von Werwolf-Jägern besetzt. Nun wurde er jedoch von Werwölfen überrannt. Ihr müsst selbstredend die Kontrolle über den Dungeon zurückerlangen.

Monsterhase in Grünschatten

Der zweite Dungeon, March of Sacrifices, befindet sich in Grünschatten. Ihr reist ins Reich des Prinzen von Daedra und jagt eine Kreatur namens The Hare (der Hase). Wer Hircine das Herz der Kreatur überreicht, erhält seinen Segen. Die kommenden zwei Wochen können Spieler die beiden Dungeons auf den öffentlichen Testservern ausprobieren. Danach müssen sie sich bis zur offiziellen Veröffentlichung gedulden. Das genaue Datum soll noch angekündigt werden.

In Wolfhunter warten in beiden Dungeons zwei verschiedene Umgebungen, in denen ihr es mit Horden von Feinden aufnehmen müsst. Darüber hinaus warten Gegenstandsets, Masken und zahlreiche Belohnungen auf die Abenteurer.

