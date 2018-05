Fans der populären und vielgelobten Science-Fiction-Serie The Expanse müssen jetzt stark sein: Der US-Sender Syfy hat sich gegen eine Verlängerung des Serienhits ausgesprochen. Demnach wird die aktuelle dritte Staffel auch gleichzeitig die letzte auf dem Sender sein.

Da die Serie jedoch außerhalb der USA auf Netflix ausgestrahlt wird, besteht für die Macher durchaus die Möglichkeit, mit dem Streaming-Dienst einen neuen Sendeplatz für weitere Staffeln zu finden. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht.

SciFi-Serie The Expanse auf Netflix

The Expanse basiert auf der bisher sechsteiligen Expanse-Buchreihe von James Corey, ein Pseudonym für die Autoren Daniel Abraham und Ty Franck. Die Handlung spielt rund 200 Jahre in der Zukunft. Die Erde ist überbevölkert und die Menschen haben inzwischen den Mond, den Mars und weitere Systeme mit Kolonien und Raumstationen besiedelt. Während die Vereinten Nationen als Weltregierung gegen Unruhen vorgeht, werden zwei Fremde, Detective Joe Miller und James Holden, Offizier des Eisfrachters Canterbury, in eine Verschwörung hineingezogen.

Zur Besetzung gehören Thomas Jane, Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Dominique Tipper, Cas Anvar, Wes Chatham, Chad Coleman, Jay Hernández, Florence Faivre sowie Shawn Doyle. Hinter der Serie stehen die beiden preisgekrönten Autoren und Showrunner Mark Fergus und Hawk Ostby.

Auf Netflix sind bereits die ersten beiden Staffeln abrufbar. Wann die dritte Staffel hinzu kommt, steht noch aus.