»Ist uns das Geld ausgegangen?«: 50 Cent lästert schon jetzt über seinen großen Actionfilm mit Sylvester Stallone

Ein letztes Mal Expendables? In Teil 4 übergibt Sylvester Stallone den Stab an die nächste Generation von Action-Stars. Bildquelle: Leonine

Ab dem 21. September 2023 kehren Sylvester Stallone, Jason Statham und Dolph Lundgren mit dem nächsten Teil ihrer Actionreihe in die Kinos zurück: The Expendables 4 steht in den Startlöchern und der neueste Trailer dazu verspricht schon jetzt ein blutigeres und härteres Abenteuer, als die vorangegangenen Filme.

50 Cent schießt gegen Sly Stallone

Dieses Mal ist auch der Rapper und Schauspieler Curtis 50 Cent Jackson mit von der Partie. Doch offenbar gibt es kurz vor dem Kinostart böses Blut. Was der Anlass dazu ist? Erst vergangene Woche wurden die offiziellen Charakter-Poster zu The Expendables 4 veröffentlicht, auf denen die Stars des Films nochmal glänzen dürfen.

Allerdings sieht 50 Cent das offenbar anders und drückt auf Social Media Unmut über sein ganz persönliches Poster aus - und schießt dabei sogar gegen Sylvester Stallone. Auf Instagram schreibt Jackson:

Was zu Hölle: Ist uns das Geld ausgegangen? Warum sieht mein Kopf so aus, als wäre er nicht mit meinem Körper verbunden? Ich wette, dass sie Stallone gut aussehen lassen.

Bildquelle: 50cent auf Instagram

Mit angeknackstem Ego lässt 50 Cent durchblicken, der Meinung zu sein, dass sein Schauspielkollege bevorzugt wird. Ob es zwischen den beiden tatsächlich böses Blut ist, war zumindest bisher nicht bekannt. Stallone und Jackson haben immerhin schon bei der Escape-Plan-Reihe an drei verschiedenen Filmen zusammengearbeitet.

Dabei ist die Kritik von 50 Cent an seinem Poster durchaus berechtigt, hier scheint jemand bei seiner Photoshop-Arbeit nicht ausreichend Zeit gehabt zu haben. Fairerweise kommen aber auch Jason Statham und Andy Garcia ebenfalls nicht allzu gut davon - bei unseren Kollegen von Filmstarts bekommt ihr einen Überblick.

Bei den Expendables geht's wieder zur Sache

Zurück zum eigentlichen Film: The Expendables 4 startet am 21. September 2023 in den deutschen Kinos und soll eine Art Generationswechsel nach sich ziehen, bei dem Barney Ross (Sylvester Stallone) die Führung der Expendables an Lee Christmas (Jason Statham) übergibt. Im Film bekommt es die Söldnergruppe mit dem Terroristen Suarto (Iku Uwais aus The Raid) zu tun.

2:11 The Expendables 4: Stallones Action-Ensemble bekommt im ersten Trailer reichlich Neuzugang

Was haltet ihr der von der Kritik von 50 Cent an seinem Charakterposter zu The Expendables 4? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den neuen Actionfilm mit Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren und Co.? Was ist eurer Meinung nach der bisher beste Genre-Vertreter im Jahr 2023? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!