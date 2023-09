Netflix im Oktober 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Der Oktober kommt mit einigen gutherzigen Helden, fiesen Schurken und grausigen Ungetümen daher. Bildquelle: Sony/Marvel.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Was für neue Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im Oktober 2023: Spider-Man: No Way Home

Trotz einiger interessanter Eigenproduktionen wie der dritten Staffel von Lupin ist das Highlight im Oktober ein Lizenztitel: das Superhelden-Highlight Spider-Man: No Way Home. Bei dem humorvollen Action-Film handelt es sich nach Avengers: Endgame und Avengers: Infinity War um das dritterfolgreichste Marvel-Abenteuer.

Während ihr die beiden Vorgänger bei Disney Plus zu sehen bekommt, erscheint der neueste MCU-Ableger zuerst auf Netflix. Wahlweise sogar im Extended Cut.

Darum geht’s: Spider-Mans Leben ist ruiniert, da ihm ein Drohnenangriff angelastet wird und seine wahre Identität bekannt gemacht wurde. Also bittet er den Zauberer Doctor Strange, die Welt vergessen zu lassen. Das bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Plötzlich bekommt es die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft mit mächtigen und bekannten Bösewichten aus anderen Realitäten zu tun.

Spider-Man: No Way Home erscheint am 15. Oktober 2023 auf Netflix.

3:03 Spider-Man: Erster Trailer zu No Way Home stellt das MCU auf den Kopf

Neue Serien bei Netflix im Oktober 2023

1. Oktober

Shameless - Staffel 1-11

3. Oktober

The Walking Dead - Staffel 11 - Teil 3

4. Oktober

Beckham - Miniserie

5. Oktober

Everything Now - Staffel 1

Lupin - Staffel 3

2:05 Lupin: Eine der beliebtesten Netflix-Serie meldet sich mit dem ersten Trailer zu Staffel 3 zurück

6. Oktober

Young Sheldon - Staffel 6

7. Oktober

Strong-Girl Nam Soon - Staffel 1

9. Oktober

Ilhados com a Sogra - Staffel 1

10. Oktober

Last One Standing - Staffel 2

DI4RIES - Staffel 2 -Teil 1

11. Oktober

Pacto de silencio - Staffel 1

Big Vape: Der Aufstieg und Fall von Juul - Miniserie

12. Oktober

Der Untergang des Hauses Usher - Miniserie

Good Night World - Staffel 1

16. Oktober

Oggy Oggy - Staffel 3

17. Oktober

Als ich als Vampir aufwachte - Staffel 1

18. Oktober

Kaala Pani - Staffel 1

19. Oktober

Neon - Staffel 1

Bodies - Miniserie

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix - Staffel 1

Crashing Eid - Staffel 1

20. Oktober

Élite - Staffel 7

Die Kreatur - Staffel 1

Big Mouth - Staffel 7

Doona! - Staffel 1

Surviving Paradise - Staffel 1

23. Oktober

Princess Power - Staffel 2

24. Oktober

Schnappt Gotti - Staffel 1

Die Liga der Gerechten - Staffel 1

25. Oktober

Leben auf unserem Planeten - Staffel 1

Absolute Anfänger - Staffel 1

Ojitos de huevo - Staffel 1

26. Oktober

Pluto - Staffel 1

27. Oktober

Tore - Staffel 1

Neue Filme bei Netflix im Oktober 2023

1. Oktober

Zeit der Unschuld

Anonymous

Narziss und Goldmund

JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind

4. Oktober

Duell am Abgrund

Keys To The Heart

Die UFO-Verschwörung

The Suicide Squad

1:51 The Suicide Squad: Erster Trailer zum DC-Film stellt die neuen Schurken neben Harley Quinn & Co. vor

5. Oktober

Khufiya

6. Oktober

Ballerina

Tödliche Einladung

8. Oktober

The Pope’s Exorcist

11. Oktober

Once Upon A Star

13. Oktober

Fair Play

Damsel

The Conference

Spy Kids

Spy Kids 2 - Die Rückkehr der Superspione

Spy Kids 3

Ijogbon

15. Oktober

Spider-Man: No Way Home

Résistance - Widerstand

Chicken Run - Hennen rennen

Camp Courage

16. Oktober

Die Schlümpfe

17. Oktober

Der Teufel auf der Anklagebank

19. Oktober

Crypto Boy

20. Oktober

Old Dads

Disco Inferno

Flashback

Kandasamys: The Baby

Vjeran Tomic: Der Spiderman von Paris

23. Oktober

The Marksman - Der Scharfschütze

25. Oktober

Die Vorteile des Betrogenwerdens

27. Oktober

Pain Hustlers

Die Todesschwester

Yellow Door: 90s Lo-fi Film Club

31. Oktober

Nine Days

noch ohne Termin im Oktober

ONEFOUR: Against All Odds

Auf welchen neuen Film oder welche neue Serie freut ihr euch im Oktober 2023 am meisten? Welche ist eure liebste Netflix-Serie aller Zeiten? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!