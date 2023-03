The Finals: Zerstörungs-Shooter bekommt in der Beta viel Lob, aber auch deutliche Kritik

Viel Action, viel Zerstörung: Im Multiplayer-Shooter The Finals geht es zur Sache.

The Finals will Level-Zerstörung auf ein bisher nie gesehenes Niveau heben. Die gute Nachricht direkt vorweg: Das gelingt dem Multiplayer-Shooter schon in der aktuellen Closed Beta! Ihr könnt wie eine bewaffnete Dampfwalze durch die Welt pflügen, spektakulär Häuser niederreißen und Wände zum Einsturz bringen - dieses Chaos bekommt nicht mal Bob der Baumeister wieder repariert:

3:32 Zerstörung am Limit: Das GameStar-Sprengkommando zerlegt ein Haus in The Finals komplett

Allerdings gibt es auch noch Bereiche, in denen The Finals hinter seinem Potenzial zurückbleibt. Das wird deutlich, wenn man sich die ersten Reviews von Spielern und Presse anschaut. Wir verschaffen euch den Überblick über Lob und häufige Kritikpunkte.

Ihr wollt selbst die Beta spielen? Den Zugriff könnt ihr hier über Steam anfordern. Ihr werdet benachrichtigt, sobald die Entwickler euch reinlassen. Die Beta läuft ab dem 7. bis zum 21. März.

Ist The Finals gut? Die ersten Reviews

Das sagen Spieler zu The Finals

Bei Reddit teilen zahlreiche Spielerinnen und Spieler ihre ersten Eindrücke aus der Closed Beta. Dabei tauchen einige positive, aber auch negative Punkte immer wieder auf.

Häufig gelobt:

Die Level-Zerstörung sieht fantastisch aus und sorgt für viel Action und Abwechslung.

In The Finals sind viele verschiedene Builds und Loadouts möglich, die allesamt Spaß machen.

Teamplay wird belohnt, taktisches Vorgehen und Baller-Action ergänzen einander harmonisch.

Der Shooter erlaubt ausgefallene Spielweisen, zum Beispiel hat das Messer jetzt schon eine große Fan-Gemeinde. Wieder andere spezialisieren sich darauf, ihren Gegnern Kanister an den Kopf zu werfen.

Häufig kritisiert:

Das Movement fühlt sich für viele nicht geschmeidig genug an. Man bleibt beim Rennen zu leicht an Kanten hängen und obwohl beispielsweise der Greifhaken eine coole Idee ist, lässt sich das Tool nicht präzise genug einsetzen.

Das Waffengefühl fährt ebenfalls viel Kritik ein. Den meisten haben die Knarren zu wenig Wumms, das Treffer-Feedback sei enttäuschend.

Noch fehlen viele praktische Features wie Push-to-Talk oder ein integrierter Voice Chat.

Natürlich ist eine Beta genau dazu da, ein Spiel ausgiebig zu testen und Spieler-Feedback einzuholen. Die Entwickler haben noch viel Zeit, die Scharten auszuwetzen, für The Finals gibt es derzeit noch kein finales Release-Datum.

Das sagen Influencer zu The Finals

Natürlich spielen viele bekannte Shooter-Profis gerade The Finals. Die meisten sind von der Kreativität und dem grundsätzlich coolen Spielgefühl überzeugt - aber wie auch die Spieler haben sie noch Verbesserungswünsche.

ModernWarzone schreibt etwa bei Twitter, dass The Finals einer der ausgefallensten Shooter sei, die er bisher gespielt habe. Es sei an manchen Stellen noch klobig und müsse am Treffer-Feedback arbeiten, mache aber unheimlich Spaß:

Shooter-Profi FaZe Dirty lobt das Sniper-Handling in The Finals, das er als besonders gut ausbalanciert empfindet:

Und der bekannte Streamer JackFrags hat seine Meinung in ein ausführliches Video-Review gepackt. Er ist schwer beeindruckt von der Zerstörungs-Physik und lobt auch die Abwechslung auf den Maps, die sich je nach Tageszeit und Wetter anders spielen.

Das sagt die Presse zu The Finals

Noch gibt es natürlich keine finalen Presse-Test zu The Finals, der Shooter ist ja auch noch nicht fertig. Trotzdem gibt es schon erste Reviews, etwa hier bei Polygon und PC Gamer. Darin findet ihr ein Echo der Spielermeinungen: Zerstörung hui, mächtig viel Spielspaß, aber manche Features wie ein eingebauter Sprachchat müssen dringend her und noch fühlen sich die Waffen oft nicht wuchtig genug an.

Auch wir als Abrisskommando GameStar sind schon fleißig in der Beta unterwegs. Unser eigenes Fazit zu The Finals teilen wir hier im Video mit euch:

22:46 The Finals - Beta-Fazit: Der heilige Gral der Levelzerstörung

Habt ihr The Finals schon selbst ausprobiert oder verfolgt ihr das Spiel bei Twitch und YouTube? Wie gefällt euch der erste Eindruck, den die Closed Beta gerade vermittelt - setzt ihr große Hoffnungen in das fertige Spiel oder lässt euch die weitreichende Level-Zerstörung noch völlig kalt? Schreibt uns gern eure Meinung unter dem Artikel!