Ab jetzt gibt es eine kostenlose Beta auf Steam, die pure Castlevania-Atmosphäre verströmt

In The Last Faith geht es blutig zur Sache.

Auf der Future Games Show wurden im Rahmen der gamescom 2023 viele neue Spiele-Trailer veröffentlicht. Einer davon zeigte das kommende Metroidvania The Last Faith, das kräftig Castlevania- und Blasphemous-Vibes versprüht. Ob das Spiel auch mit seinem Gameplay punkten kann, könnt ihr ab sofort selbst ausprobieren.

The Last Faith kostenlos ausprobieren

Wann genau The Last Faith erscheinen soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Lediglich der November 2023 ist als Zeitfenster angegeben. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn ab sofort könnt ihr die Beta spielen und das vollkommen kostenlos.

Der neue Trailer hat natürlich nicht nur den Beta-Start verraten, sondern auch neues, actiongeladenes Gameplay des pixeligen Vampir-Abenteuers gezeigt. Aber seht am besten selbst:

The Last Faith ist offensichtlich stark von Castlevania inspiriert. Zudem lässt sich Blasphemous in dem düsteren Spiel wiedererkennen, auch wenn es zwar brutal, jedoch nicht so brutal wie das neue Soulslike ist. Eine Besonderheit ist die Implementierung von Schusswaffen, wodurch es sich von eben genannten Titeln auch jenseits der Story unterscheidet.

