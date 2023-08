Erinnert ihr euch an den dreisten Klon von The Last of Us? Jetzt geht's dem Spiel an den Kragen

Kein schöner Anblick, aber den müsst ihr jetzt auch nicht mehr ertragen. (Bildquelle: Digital Foundry)

Es gibt Spiele, die sind so unfassbar schlecht, dass objektive Beschreibungen schwer fallen. The Last Hope darf sich in diese unrühmliche Riege einreihen, denn hierbei handelt es sich um einen wirklich miserablen Klon des PlayStation-Hits The Last of Us, der vor einigen Wochen für die Nintendo Switch im eShop erschienen ist.

Keine Sorge, die Gefahr für euren Spielegeschmack ist gebannt: Wie unter anderem Kotaku berichtet, ist Nintendo nun höchstpersönlich tätig geworden und hat die Shovelware zum Ausgang begleitet. Grund dafür dürften arge Copyright-Bedenken seitens Sony sein, bestätigt ist das aber noch nicht.

Genug ist genug

The Last Hope ist dermaßen mies, dass sogar die Technik-Experten von Digital Foundry äußerst starke Worte für ihre Videoanalyse gewählt haben: Das schlechteste Spiel, das wir je getestet haben.

Bereits ein Blick auf dieses Machwerk verrät, wo sich die Entwickler von VG Games ihre Inspiration geholt haben. Das 3D-Modell für die im Spiel eine zentrale Rolle spielende junge Dame ist laut Expertenmeinung sogar komplett von The Last of Us geklaut und mehr schlecht als recht an manchen Stellen abgeändert worden.

Dürfen wir uns eine genauere Spielbeschreibung an dieser Stelle ersparen? Wir mussten da schon einmal durch und würden frisch verheilte Wunden nur ungerne wieder aufreißen. Wenn ihr hartgesotten seid, könnt ihr alles zu The Last Hope in diesem Artikel nachlesen.

Auch den Trailern geht es an den Kragen: Bei YouTube werden nach und nach auch alle offiziellen Promo-Videos gebannt, wohl auch aufgrund der bereits erwähnten Urheberrechtsverletzung. Derzeit hat sich Sony aber noch nicht offiziell zu der Sachlage geäußert.

Wir haben fast schon Angst zu fragen: Hat irgendjemand von euch The Last Hope tatsächlich besessen? Wenn ja: Wie schlimm war es? Wollt ihr in den Arm genommen werden? Oder habt ihr euch am Ende sogar köstlich amüsiert, quasi digitaler Katastrophentourismus? Schreibt uns eure Meinungen und eventuell auch eure Erfahrungen gerne in die Kommentare!