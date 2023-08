Steam Sale gestartet: Diese 13 genialen Spiele sind gerade massiv reduziert

Im Steam Sale sind Vampire: Swansong, The Devil in Me und viele weitere spannende Spiele runtergesetzt.

Bei Steam gibt’s gerade höllische Rabatte – im wahrsten Sinne. Der neue Sale trägt den Titel »Demons Unleashed«, reduziert sind Spiele aller Genres, in denen es irgendwie um Dämonen geht. Von Shootern über Rollenspiele bis zur Rundenstrategie ist alles dabei, wir haben euch die besten Angebote rausgepickt.

Bis wann läuft der Sale? Die Steam-Aktion geht noch bis zum 7. August 2023, bis dahin bleiben die vorgestellten Angebote gültig.

Highlight der Woche: Metal: Hellsinger

1:50 Metal: Hellsinger - Demo ist ab sofort verfügbar und knallt euch puren Metal um die Ohren

Genre & Release: Rhythmus-Shooter | 15. September 2022

Rhythmus-Shooter | 15. September 2022 Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert | 15 statt 30 Euro

50 Prozent reduziert | 15 statt 30 Euro Angebot gilt bis zum: 7. August 2023

7. August 2023 Hier geht’s zum Angebot

Falls ihr diesen Artikel gerade in der Warteschlange vor dem überfluteten Wacken-Campingplatz lest: Durchhalten und immer schön trockene Socken in den Springerstiefeln tragen! Wir haben außerdem ein nettes Schmankerl, auf das ihr euch freuen könnt, wenn ihr wieder trocken und daheim seid.

Metal: Hellsinger ist ein richtig spaßiger Rhythmus-Shooter, in dem ihr dämonische Horden zum Takt wummernder Metal-Hymnen zerlegt. Sei es mit eurer Schrotflinte, einer messerscharfen Klinge oder doppelten Revolvern: Je besser euer Musikgefühl, desto mächtiger sind eure Attacken.

Seit dem Release kamen weitere Musik-Tracks via DLC dazu, außerdem hat sich das Spiel bei Steam sagenhafte 97 Prozent positive Nutzer-Reviews gesichert. Wenn ihr trotzdem noch unsicher seid, gibt’s auf der Shopseite auch eine kostenlose Demo.

Weitere spannende Spiele im Sale

2:51 The Devil in Me stellt Charaktere vor, die ihr entweder lieben oder hassen werdet

10:42 Vampire: The Masquerade - Swansong - Testvideo zum Krimi-Rollenspiel

Werewolf: The Apokalypse - Earthblood: Das pelzige Gegenstück zu Swansong. Im Action-Rollenspiel schleicht und prügelt ihr euch als Werwolf durch die Welt. Leider mangelt es bei der Gegnervielfalt und das Spiel ist sehr linear. Um 65 Prozent reduziert auf 10,50 statt 30 Euro.

Smoke and Sacrifice: Richtig düsteres Rollenspiel, in dem ihr erstmal euren Sohn opfern müsst. Danach entdeckt ihr, dass die postapokalyptische Welt ganz anders funktioniert, als ihr dachtet. Um 75 Prozent reduziert, jetzt 5 statt 21 Euro. Aber nur, wenn ihr das Bundle Spiel plus Soundtrack wählt.

Castlevania Anniversary Collection: Enthält acht Spiele, darunter die NES-Originale, die jetzt auch auf PC spielbar sind. Perfekt für Nostalgiker. Um 80 Prozent reduziert, jetzt 4 statt 20 Euro.

Ist für euch was beim dämonischen Steam Sale geboten oder habt ihr eure Wunschliste schon beim Summer Sale leer gekauft und spielt jetzt voll vernünftig erstmal durch, was in eurer virtuellen Bibliothek rumsteht? Oder habt ihr noch einen gruseligen Geheimtipp entdeckt, der gerade reduziert ist? Schreibt es uns gern in den Kommentaren.