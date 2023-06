The Last of Us: Bald könnt ihr Staffel 1 auch ohne Streamingdienst gucken

Wer auf die Blu-Ray von The Last of Us gewartet hat, kann sich jetzt das Release-Datum im Kalender anstreichen. Bildquelle: HBO

Ihr wollt schon seit Monaten The Last of Us gucken und wartet auf den Release der Blu-Ray? Dann haben wir jetzt gute Nachrichten für euch: Ab dem 20. Juli 2023 ist Staffel 1 der TV-Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey für das Heimkino erhältlich … also in physischer Variante und damit ihr auf keinen Streamingdienst angewiesen seid.

The Last of Us: Der Release auf Blu-Ray naht

Bisher war The Last of Us nämlich nur bei Sky Go und Wow im Abo enthalten. Theoretisch könnt ihr euch die Serien-Adaption des modernen Spieleklassikers auch bei Amazon Prime Video, Apple TV oder freenet angucken, müsst aber dafür eben zusätzlich bezahlen - im Durchschnitt zwischen 20 und 25 Euro für die komplette Staffel.

Wollt ihr euch The Last of Us ins Blu-Ray/DVD-Regal stellen, müsst ihr dafür zwischen 30 bis 50 Euro hinblättern - je nachdem, welche Version ihr bevorzugt. So kostet die DVD circa 30, die Blu-Ray 35 und die 4K-Blu-Ray 50 Euro.

Gemäß der offiziellen Pressemitteilung gibt’s bei der Disc-Version von The Last of Us außerdem die folgenden Extras, die insgesamt zwei Stunden Bonusmaterial bieten:

Hinter der Episode (9 Featurettes)

Ohne Controller: Die Umsetzung von The Last of Us

Vom Level zur Realverfilmung

The Last of Us: Seltsamer als die Fiktion

Ashley Johnson-Special

Die Darsteller (4 Featurettes)

Ist das Zitat aus The Last of Us? (2 Featurettes)

Das letzte Debriefing mit Troy Baker (5 Featurettes)

Neues von HBO

Übrigens bekommt The Last of Us definitiv eine Staffel 2, die dann eben die Story des zweiten Videospiels aufgreift. Was wir darüber wissen, haben wir in unserer großen Übersicht für euch zusammengefasst. Interessiert ihr euch für andere neue HBO-Serien - wie zum Beispiel House of the Dragon - können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen:

Habt ihr The Last of Us: Staffel 1 bereits gesehen oder den Release auf Blu-Ray tatsächlich sehnsüchtig erwartet? Wie gut hat euch die TV-Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsay bisher gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die zweite Season? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!