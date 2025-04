»Joel hatte recht« - Die Serien-Chefs von The Last of Us liefern auf die wichtigste Frage eine klare Antwort

Sowohl im Videospiel als auch in der Serie trifft Joel (Pedro Pascal) dieselbe schwerwiegende Entscheidung. Bildquelle: HBO

Das Ende des Videospiels The Last of Us Part 1 sorgte bei Fans tagelang für schlaflose Nächte. Mit dem Release der gleichnamigen TV-Serie 2023 - die sich bis auf einzelne Details an der Vorlage orientierte - ging die Grübelei von vorne los.

Auch kurz vor dem Start von Staffel 2 sorgt Joels folgenschwere Entscheidung immer noch für große Diskussionen.

Ein moralisches Dilemma

Achtung! Der folgende Abschnitt kann Spuren von Spoilern zu The Last of Us enthalten.

Erst einmal: Was hat Joel genau gemacht? Am Ende von The Last of Us soll die immune Ellie operiert werden, damit die Fireflies ein Gegenmittel herstellen können. Denn Joels Begleiterin ist gegen das Virus immun, das aus Menschen pilzköpfige Zombies macht.

Bei dem Eingriff würde sie jedoch sterben. Also flüchtet Joel mit Ellie und bringt jeden um, der sich ihnen in den Weg stellt. Ellie belügt er und behauptet, dass es zahlreiche immune Menschen gibt, die Herstellung eines Heilmittels nicht geklappt hat und das Krankenhaus von Plünderern überfallen wurde.

Und seither stellen sich viele die Frage: Hat Joel richtig gehandelt? »Ja.« Zumindest wenn es nach Produzent der Serie und Co-Präsident von Entwicklerstudio Naughty Dog, Neil Druckmann, geht (via IGN).

Ich glaube, Joel hatte Recht. Wenn ich in seiner Lage wäre, würde ich hoffentlich tun, was er getan hat, um meine Tochter zu retten.

Sein Showrunner-Kollege Craig Mazin reizt vor allem das moralische Dilemma und ist sich daher unsicher, was er tun würde. Konkret sagt er:

Das ist so interessant. Ich glaube, wenn ich in Joels Lage wäre, hätte ich wahrscheinlich das Gleiche getan wie er. Aber ich würde gerne glauben, dass ich es nicht getan hätte. Das ist das faszinierende Spannungsfeld, in dem sich die Moral befindet. Und deshalb ist das Ende des ersten Spiels so provokant und wunderbar. Es lässt dich als Spieler einfach nicht vom Haken.

Die Stars der Serie wie Pedro Pascal (Joel) und Bella Ramsey (Ellie) sind sich übrigens größtenteils einig: »Es ist kompliziert.« Young Mazino, der in Staffel 2 Jesse verkörpert, vermutet, dass Joel »auf Autopilot war.«

Ich glaube, er war irgendwie... er hatte einen Blackout und es war alles verschwommen, bis er wieder zu sich kam.

Alle wichtigen Infos zu The Last of Us Staffel 2

1:53 The Last of Us - Der Trailer zu Staffel 2 ist da und Fans der Spiele weinen jetzt schon

Autoplay

Die zweite Season startet am 14. April 2025 auf Sky beziehungsweise WOW. Insgesamt wird es sieben Episoden geben, wobei jeweils wöchentlich eine neue Folge erscheint.

Darum geht’s: Fünf Jahre nach den Ereignissen von Staffel 1 leben Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) in Jackson. Doch ganz so idyllisch ist ihr Leben in der verschneiten Stadt nicht, denn die Vergangenheit droht sie einzuholen.

In Staffel 2 wird auch die Figur Abby erstmals in die Handlung eingeführt. Fans der Videospielreihe wissen genau, was sie erwartet. Da es aber durch die fehlende Perspektivenübernahme durch den Controller schwieriger wäre, Abby in der Serie kennenzulernen, nahmen Druckmann und Mazin eine Änderung vor. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Falls ihr The Last of Us Part 2 vor dem Beginn der zweiten Season noch einmal spielen möchtet: Die Remastered-Version für den PC erscheint am 3. April 2025.