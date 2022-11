Wann startet The Last of Us? Release-Termin der Serie von HBO selbst geleakt

Wann startet eigentlich die The Last of Us-Serie? Einem neuen Leak zufolge, den wir HBO höchstpersönlich zu verdanken haben, ist es wohl schon am 15. Januar 2023 soweit. Die Info ist in der hauseigenen App des TV-Senders durchgesickert - wie gleich mehrere News-Portale (zum Beispiel VGC und GameSpot) berichten.

Außerdem gibt es einen weiteren Hinweis darauf, dass der potenzielle Release von The Last of Us nicht nur ein Platzhalter war: In Großbritannien hat laut IGN der Streamingdienst Sky bereits neues Promo-Material verschickt, im Zuge dessen der 16. Januar 2023 als Starttermin gelistet wird. Und das haut mit den unterschiedlichen Zeitzonen, in denen sich die USA und England befinden, allemal hin.

Fans müssen sich demnach also vermutlich nicht mehr allzu lange gedulden, bis The Last of Us am 15. beziehungsweise 16. Januar 2022 startet. In Deutschland wird die Serien-Adaption des Spiels von Naughty Dog und Sony exklusiv über Sky übertragen.

Den ersten offiziellen Trailer zu The Last of Us könnt ihr euch übrigens hier ansehen:

Die wichtigsten Infos zu The Last of Us

In der Serie treten die zwei Game of Thrones-Veteranen Pedro Pascal (The Mandalorian, Wonder Woman 1984) und Bella Ramsey (His Dark Materials) als Joel und Ellie auf. Für The Last of Us von HBO sind Craig Mazin (Chernobyl) und Neil Druckman (Creative Director der Spiele) als Showrunner verantwortlich.

In weiteren Rollen der Serien-Adaption treten übrigens Gabriel Luna als Tommy, Nick Offerman in der Rolle von Bill, Anna Torv als Tess und Merle Dandridge als Marlene auf. Die Darsteller von Joel und Ellie aus den Videospielen Troy Baker und Ashley Johnson sollen ebenfalls eine Rolle spielen.

Eine Übersicht zu allen kommenden Spielen, die demnächst als Film oder TV-Serie adaptiert werden, bekommt ihr übrigens hier. Außerdem hat The Last of Us mit Part 1 erst vor Kurzem eine Neuauflage spendiert bekommen. Was die kann und wie gut sie ankommt, erfahrt ihr in der folgenden Übersicht:

258 5 The Last of Us: Part 1 Top-Wertungen, während der PC-Release auf sich warten lässt

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Serien-Adaption von The Last of Us? Werdet ihr euch die TV-Produktion von HBO ansehen oder seid ihr mit den Spielen bereits bestens versorgt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!