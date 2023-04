The Last of Us: Serienhit könnte einen ekligen MTV-Award bekommen, den wirklich keiner will

Tess steht im Zentrum einer Nominierung bei den MTV Movie & TV Awards (Quele: HBO Entertainment).

Nachdem HBOs Hit-Serie The Last of Us sogar die hausinterne Konkurrenz House of the Dragon nach Zuschauerzahlen übertroffen hat, folgen nun die ersten Nominierungen der Spieladaption für Branchenpreise. Doch die bringen ein ... Geschmäckle mit.

Fünf Nominierungen, eine davon ist eklig

In insgesamt fünf Kategorien ist die Dramaserie bei den kommenden MTV Movie & TV Awards in die Endauswahl gekommen:

Beste Show

Pedro Pascal (Joel) als bester Held

Beste Leistung einer Newcomerin: Bella Ramsey (Ellie)

Bestes Duo Pedro Pascal & Bella Ramsey

Und ja, ihr habt Recht. Das sind nur vier. Denn die fünfte Sparte kann nur hinter einer Spoilerwarnung besprochen werden. In der laut MTV preisträchtigen Szene münden wichtige Teile der Handlung und sie bietet auch reichlich Diskussionspotenzial.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler zu den ersten beiden Episoden der Serie The Last of US von HBO. Worum geht es? Die Kategorie, in der MTV The Last of Us ebenfalls auszeichnen könnte lautet Bester Kuss . Und zwar für die Szene, in der Anna Torvs (Tess) und Philip Prajoux (Infizierter) aufeinandertreffen. Handlung: Die bereits infizierte Tess verschafft Joel und Ellie Zeit zur Flucht. Kurz bevor sie auf dem Boden verstreuten Handgranaten entzündet, um sich und alle Monster zu töten, wird sie von einem Infizierten geküsst . Hierbei dringen die Cordyceps-Fasern, die aus seinem Mund ragen, in ihren ein - eine eklige Art, die Infektion zu beschleunigen. Sie erduldet es kurz, um geliebten Menschen das Überleben zu ermöglichen. Kurzum: Die Szene hat nichts mit einem romantischen Kuss zu tun, für den die Kategorie in der Vergangenheit stand, wie auch die Kollegen von Polygon ausführen. Die Reaktionen sind eher negativ: Viele können die Nominierung kaum glauben, zum Beispiel: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Ihr könnt mitentscheiden!

Ihr habt es übrigens teils selbst in der Hand, ob The Last of Us in der diskutierten Kategorie eine Chance hat. Denn ihr könnt zuvor selber online mitabstimmen. Ob und in welcher Kategorie die vielgeloebte Spieleadaption gewinnt, erfahren wir dann am 7. Mai.

Was sagt ihr zu der Nominierung? Ist das mutig, den diskutierten Spartentitel für einen Preis derart breit und offen auszulegen oder schlicht unwürdig und respektlos? Glaubt ihr, dass The Last of Us in dieser oder anderen Kategorien ausgezeichnet wird? Schreibt uns eure Sicht auf die Dinge in die Kommentare!