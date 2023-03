The Last of Us schlägt sogar die Zuschauerzahlen von House of the Dragon

Joe und Ellie blicken vielleicht in der Serie in keine allzu rosige Zukunft, doch der Erfolg der Serie verheißt Großes für HBO.

Die Drama-Serie The Last of Us ist in aller Munde und diese Beliebtheit drückt sich auch in den von HBO nun veröffentlichten Zahlen der ersten Staffel aus: Die Handlung rund um Ellie und Joel, die in einer postapokalyptischen Welt überleben müssen, fesselte durchschnittlich sogar mehr mehr Zuschauer pro Folge an den Schirm als House of The Dragon vor wenigen Monaten. Letztere erreichte im Schnitt 29 Millionen pro Folge, The Last of Us 30,4 Millionen.

Und dass diese Errungenschaft durchaus seine Berechtigung hat, findet auch unser Tech-Redakteur Jan, der in seiner Kolumne vor allem den gelungen Spagat zwischen Treue zum Spiele-Ursprung und Adaption lobt.

Damit ist The Last of Us die erfolgreichste noch nicht abgeschlossene Serie nach Zuschauerschaft aus dem Hause HBO. Denn nachdem vor Kurzem die zweite Staffel offiziell angekündigt worden ist, steht fest, dass es nach dem spannenden Finale weitergeht!

Die einzige TV-Serie von HBO, die bisher eine noch größere, regelmäßig reinschauende Fangemeinde finden konnte, war Game of Thrones mit seiner finalen Staffel. Im Schnitt schauten damals knapp 44 Millionen zu. Doch inzwischen läuft die einstige Blockbuster-Serie rund um Kriege, Drachen und Intrigen in Westeros eher außerhalb der Konkurrenz, denn deren Handlung - obschon viele Fans mit ihrem Ende bis heute nicht ganz versöhnt sind - ist vorerst abgeschlossen.

Was ist eigentlich mit der PC-Version von The Last of Us? Das Remake erscheint am 28. März 2023 für den PC und die PS5. Wollt ihr schon einmal schauen, ob euer System die nötige Rechenpower mitbringt? Hier findet ihr unsere Übersicht der Systemanforderungen.

Es bleibt spannend zu sehen, welche Serie in den kommenden Jahren auf HBOs Plattformen dominieren wird. Mit The Last of Us ist auf alle Fälle ein würdiger Mitbewerber von außerhalb der Welt von George R.R. Martin hinzugestoßen!

Habt ihr beide Serien gesehen? Welche hat Euch am besten gefallen und warum schaltet ihr lieberbei der einen oder anderen ein? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren!