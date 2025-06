Abby musste in der 2. Staffel von The Last of Us mit CGI überarbeitet werden und der Grund kann nur überraschen

In der zweiten Staffel von The Last of Us benötigte Kaitlyn Dever digitale Unterstützung. (Bildquelle: HBO/Sky)

Das Ende der zweiten Staffel von The Last of Us liegt hinter uns; zumindest die Kritiker zeigten sich durchweg begeistert von den neuen Folgen, während Fans aktuell eher zwiegespalten auf Rotten Tomatoes reagieren.

In einem Interview mit der Los Angeles Times lässt Abbys Schauspielerin Kaitlyn Dever die Drehtage Revue passieren – und gibt dabei einige kuriose Geschichten preis.

So hatte Dever während der ersten Aufnahmen eine Verletzung im Gesicht, die sich nicht mit traditionellem Make-Up verstecken ließ. Stattdessen musste mit CGI nachgeholfen werden.

Kein Pickel, sondern ein Spinnenbiss

Während einer Drehpause zwischen den Aufnahmen für The Last of Us Season 2 wurde Dever eigenen Angaben zufolge zu Hause von einer Spinne ins Gesicht gebissen:

Ich war für ein paar Wochen nach Hause gegangen und habe einen Spinnenbiss auf meiner Backe bekommen. Ich dachte, es wäre ein Pickel. Aber es war kein Pickel. Es war ein großer Spinnenbiss.

Der Biss entzündete sich so stark, dass er chirurgisch behandelt werden musste, was eine bleibende Narbe in ihrem Gesicht hinterließ. Die betroffene Szene war eine ihrer ersten Aufnahmen als Abby »speziell in der Episode mit den Fireflies«.

11:21 The Last of Us liefert in Staffel 2 eine Schlacht wie aus Game of Thrones - so ist sie entstanden

Eine ganze Pipeline an digitaler Retusche

Wie genau die Macher hinter The Last of Us das CGI angewandt haben, geht aus dem Interview nicht hervor.

Grundsätzlich kommen bei der digitalen Bearbeitung von Hautfehlern verschiedene Techniken (via Assemble) zum Einsatz. Die sogenannte »VFX-Pipeline« umfasst mehrere Spezialisten, die zusammenarbeiten, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Als einfache Beispiele:

Unter anderem werden die Gesichtsbewegungen verfolgt und im Anschluss die entsprechenden Bereiche digital überarbeitet.

Das Rotoscoping sorgt wiederum dafür, dass die Änderungen nahtlos in die Bewegungen des Gesichts integriert werden.

»Das CGI war überragend. Man kann nicht einmal erkennen, dass es da ist«, bestätigte Dever die Qualität der Arbeit - ist euch die Nachbearbeitung von Abby in der zweiten Staffel von The Last of Us aufgefallen?