Der wegweisende Science-Fiction-Filmklassiker The Last Starfighter von Nick Castle (Die Klapperschlange) aus dem Jahr 1984 war damals die erste Filmproduktion, die erstmals im größeren Umfang den Einsatz von CGI-Grafiken für die Raumschiffe einsetzte, statt wie sonst üblich handgefertigte Modelle zu verwenden. Damit schrieb man Filmgeschichte und ebnete den Weg für viele weitere Produktionen.

Nun überraschte Gary Whitta, Drehbuchautor von Star Wars: Rogue One, mit der Ankündigung (via Twitter), dass er gemeinsam mit Jonathan Betuel, Autor und Ideengeber des Originalfilms, an einer Neuverfilmung arbeite. Zum Beweis präsentiert er sogleich erste beeindruckende Konzeptbilder zum Film. Gestaltet hat sie Matt Allsopp, der schon die Konzeptbilder zu Rogue One entwarf:

Okay, probably shouldn’t show you this so early but here’s a little something I’ve been tinkering on with my co-writer Jonathan Betuel. You might recognize the ships. Thanks to the amazing Matt Allsopp (lead concept artist on ROGUE ONE) for creating these images for us. pic.twitter.com/CIobLYYRHk — Gary Whitta (@garywhitta) April 4, 2018

People seemed excited by the first tweet so here’s a tiny bit more of Matt’s concept art. Can’t show anything more after this, it’s all too spoilery :) #GreetingsStarfighter pic.twitter.com/FydxLwEfrt — Gary Whitta (@garywhitta) April 4, 2018

Remake wird gleichzeitig ein Sequel

In einem kurzem Interview mit io9 verriet Gary Whitta, dass er derzeit gemeinsam mit Jonathan Betuel eine entsprechende Idee zum Film entwickle. Als großer Fan des Originalfilms plant er einerseits eine Neuauflage der Geschichte, das gleichzeitig auch ein Sequel werden soll.

So möchte er dem Original Ehre erweisen und gleichzeitig die Geschichte an eine neue Generation weiterreichen. Da das Filmprojekt jedoch noch ganz am Anfang steht, wollte er noch nicht mehr verraten.

Kinostart noch offen

In Hollywood kursieren schon seit einiger Zeit Ideen für eine Neuverfilmung von »The Last Starfighter«, der hierzulande unter dem deutschen Filmtitel »Starfight« erschien. Nun könnte tatsächlich etwas daraus werden.

Laut Gary Whitta sei man bereits mit dem Filmstudio Universal im Gespräch. Wer für die Regie in Frage kommen könnte, steht noch aus. Auch ist noch völlig offen, wann wir den fertigen Film in den Kinos sehen dürfen.

Zum damaligen Kinostart des Originalfilms The Last Starfighter wurde auch ein passendes Videospiel von Atari angekündigt, das einige Jahre später unter dem Titel Star Raiders 2 erschien.