The Legend of Zelda: Was ist für euch das beste Spiel der Reihe?

Was ist das beste Zelda-Spiel? Stimmt jetzt in unserer Umfrage ab!

Weltweit überschlagen sich Kritiker mit Lob für Links neues Abenteuer Tears of the Kingdom und auch unsere interne Zelda-Koryphäe Sören singt in seinem Test Lobeshymnen über den neuen Serien-Teil. Seit Release ist nun genug Zeit vergangen, dass auch ihr einen ersten Eindruck vom Open World-Spiel bekommen konntet.

Deshalb wollen wir jetzt von euch wissen: Was ist für euch der beste Zelda-Teil aller Zeiten? Und wo reiht sich Links neues Abenteuer ein?

Stimmt jetzt für das beste Zelda-Spiel ab

In unserer Umfrage findet ihr alle 20 Hauptspiele in aufsteigender Reihenfolge, so wie sie unsere Redaktion in unserem großen Top-Ranking einsortiert hat. Hier könnt ihr nun für euren persönlichen Favoriten abstimmen. Was ist das beste Spiel der The Legend of Zelda-Reihe?

Gerne könnt ihr uns in den Kommentaren erzählen, für welches Spiel ihr gestimmt habt und warum gerade dieser Teil euer Liebling ist. Glaubt ihr, die Community wählt ebenfalls Ocarina of Time auf Platz 1? Und wie schneidet das neue Open-World-Adventure Tears of the Kingdom wohl ab? Diskutiert mit uns doch gerne in den Kommentaren!