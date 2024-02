Star Wars: Der erste Kinofilm nach Episode 9 wird wohl überraschend günstig

Es ist offiziell: Mit Star Wars geht es ab 2026 in den Kinos weiter und dabei macht The Mandalorian & Grogu den Anfang. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Nach Episode 9 hat Star Wars eine lange Kinopause eingelegt, doch endlich ist ein Ende in Sicht: 2026 startet mit The Mandalorian & Grogu der erste neue Krieg-der-Sterne-Film in den Kinos!

Und es sieht ganz danach aus, als würde Din Djarins Sprung auf die große Leinwand verhältnismäßig günstig ausfallen: Einem neuen Bericht von Bespin Bulletin zufolge soll das Budget von The Mandalorian & Grogu geringer ausfallen als das einer Staffel der Star-Wars-Serie.

Wird The Mandalorian & Grogu sowas wie ein Schnäppchen?

Das bedeutet konkret: Die Kosten einer Episode von The Mandalorian (in dem Fall speziell die von Staffel 1) belaufen sich auf jeweils 15 Millionen US-Dollar. Damit kommt die erste Season auf eine Summe von insgesamt 120 Millionen.

Der Mandalorian-Kinofilm könnte damit nur 100 bis 120 Millionen US-Dollar kosten. Im direkten Vergleich zu den vorangegangenen Star-Wars-Filmen fast schon ein Schnäppchen.

1:35 The Mandalorian: Der erste Trailer zu Staffel 1 der Star-Wars-Saga

Wie teuer war Star Wars im Kino bisher? Eine Übersicht zu den jeweiligen Budgets und Einspielergebnissen der Sequel-Trilogie haben wir wie folgt für euch aufgereiht:

Episode 7 hat 245 Millionen gekostet und 2,06 Milliarden US-Dollar eingespielt

gekostet und 2,06 Milliarden US-Dollar eingespielt Episode 8 hat 300 Millionen gekostet und 1,3 Milliarden US-Dollar eingespielt

gekostet und 1,3 Milliarden US-Dollar eingespielt Episode 9 hat 416 Millionen gekostet und 1,07 Milliarden US-Dollar eingespielt

Ihr seht: Die Star-Wars-Sequels haben von Film zu Film immer mehr gekostet, während die Einspielergebnisse zurückgegangen sind. Nach dem Flop von Solo haben Disney und Lucasfilm kein Geheimnis daraus gemacht, bei neuen Star-Wars-Filmen auf die Bremse zu treten und die grundlegende Strategie zu überdenken.

Ein ähnliches Muster zeichnet sich übrigens bei Marvel ab: Nachdem nicht wenige neue MCU-Filme gefloppt oder zumindest hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, tritt auch Disney hier auf die Bremse. So wurde für Fantastic Four zum Beispiel ein nicht ganz so teurer Cast rekrutiert, während das Budget von Blade sogar unter 100 Millionen bleiben soll.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Dass The Mandalorian & Grogu nur zwischen 100 und 120 Millionen US-Dollar kosten könnte, ist zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht offiziell bestätigt. Es würde aber, wie bereits erwähnt, zur neuen Film-Strategie von Disney und ganz allgemein der Filmindustrie passen.



Nachdem die Budgets moderner Blockbuster immer weiter explodierten, aber die Einspielergebnisse zu wünschen übrig ließen (so zum Beispiel bei Indiana Jones 5, Fast X oder Argylle) soll zukünftig nicht mehr ganz so viel Geld verbrannt werden. Gut so.



Es gibt ja auch moderne Filme, die zeigen, wie es auch billiger funktionieren kann: Erst 2023 erschien mit The Creator ein ambitionierter Sci-Fi-Film, der trotz eines verhältnismäßig überschaubaren Budgets der dicken Hollywood-Konkurrenz in Nichts nachsteht. Vor allem, was die visuelle Bildgewalt angeht.



Wenn ein The Creator mit einem Budget von 80 Millionen US-Dollar auskommt, während ein Ant-Man and the Wasp: Quantumania über 275 Millionen verschlingt, sollte das an die verantwortlichen Filmstudios ein klares Zeichen senden.

Was haltet ihr davon, dass The Mandalorian als Film in den Kinos fortgesetzt wird: Freut ihr euch darüber oder würdet ihr lieber eine vierte Staffel bei Disney Plus sehen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an The Mandalorian & Grogu und auch die anderen Star-Wars-Filme, die in den kommenden Jahren aufschlagen sollen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!