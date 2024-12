Ahsoka: Staffel 2 ist für einen der aktuell wichtigsten Star-Wars-Regisseure eine große Herausforderung

In der ersten Staffel jagte Ahsoka den imperialen Befehlshaber Thrawn quer durch die Galaxis. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Noch im September 2024 wurde vermutet, dass die Dreharbeiten zu Ahsoka Staffel 2 im Sommer 2025 beginnen werden. Die Schauspielerin Rosario Dawson machte auf einer Fan-Convention nämlich eine Anmerkung zu ihrem vollen Terminkalender nächstes Jahr.

Das Skript für die neue Season scheint aber noch gar nicht fertig zu sein, wie Dave Filoni jetzt berichtet. Dafür gibt es aber auch einen guten Grund.

Dave Filoni möchte Fans glücklich machen

Der ausführende Produzent von Lucasfilm macht deutlich, dass Ahsokas zweites Abenteuer offenbar doch schwieriger umzusetzen ist, als anfangs vielleicht gedacht (via ExtraTV). Der 50-Jährige bemüht sich, eine Story auf die Beine zu stellen, die für Fans auch interessant ist.

Ich habe daran geschrieben und ich bin immer noch der einzige Autor, der daran arbeitet. Das macht mir Spaß, aber es ist natürlich eine Herausforderung. Denn einige dieser Handlungsstränge durchzuarbeiten, war eine Herausforderung. Vor allem auch sicherzustellen, dass alles auf eine Art und Weise zusammenkommt, von der ich denke, dass sie für Fans spannend ist.

Filoni scheint jedoch genau zu wissen, was Star-Wars-Fans gerne in Staffel 2 sehen würden und welche Story-Elemente ihnen besonders am Herzen liegen.

Ich weiß, dass sie [Fans] an einigen der Dinge interessiert sind, die ich in Staffel 1 entwickelt habe. Ich bin ziemlich zufrieden damit... Ich liebe die Arbeit mit Rosario [Dawson], also kann ich es kaum erwarten, wieder damit anzufangen.

Mit einem Release von Staffel 2 vor 2026 sollten wir demnach nicht rechnen. Ob die Dreharbeiten tatsächlich wie angenommen im Sommer 2025 stattfinden werden, bleibt abzuwarten.

2:11 Ahsoka: Neuer Trailer bereitet auf den Start der Star-Wars-Serie vor - und enthüllt endlich Thrawn

Achtung! Es folgen Spoiler zum Ende von Ahsoka Staffel 1!

Viel mehr ist zur neuen Season zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht bekannt. Jedoch ließ uns Staffel 1 mit einigen losen Fäden zurück, an die angeknüpft werden könnte.

Immerhin konnte Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) entkommen und plant weiterhin, dem Imperium zu neuer Stärke zu verhelfen. Und Ahsoka (Rosario Dawn)? Die sitzt mit Sabine (Natasha Liu Bordizzo) auf dem trostlosen Planeten Peridea fest.

Worum geht es in Ahsoka?

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) bricht in die Tiefen der Galaxis auf, um den imperialen Befehlshaber Thrawn (Lars Mikkelsen) zu finden. Die einstige Schülerin von Anakin Skywalker wird dabei von der Mandalorianerin Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) und Hera Syndulla (Mary Elizabeth WInstead) begleitet. Doch auch Ahsoka wird gejagt. Die auf der dunklen Seite stehende Machtnutzerin Shin Hai (Ivanna Sakhno) heftet sich an ihre Fersen.

Die Star-Wars-Serie ist ein Spin-Off von The Mandalorian und gleichzeitig eine Fortsetzung der Animationsserie Star Wars Rebels.

Seit dem 23. August 2023 könnt ihr euch die erste Staffel der Serie auf dem Streaming-Anbieter Disney Plus anschauen.

Und seit dem 3. Dezember 2024 könnt ihr euch eine weitere Star-Wars-Serie anschauen. Skeleton Crew findet ihr ab sofort auf Disney Plus. Die Show startet mit einer Doppelfolge und kehrt dann wöchentlich mit jeweils einer Episode zurück.

Für alle, die erst schauen möchten, wenn die gesamte Staffel da ist, heißt das folglich: Ab dem 15. Januar 2025 könnt ihr euch die ganze Reise der Gruppe in einem Rutsch angucken.

Falls ihr wissen möchtet, wie die Serie bis jetzt von Kritikern und Fans aufgenommen wird, findet ihr in dem obigen Kasten einen Pressespiegel.