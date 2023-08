3 der besten Serien auf Disney Plus erscheinen endlich auch auf Blu-Ray

Wer Blu-Rays sammelt, kann sich schon sehr bald ein paar der besten TV-Serien auf Disney Plus ins Regal stellen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios/Lucasfilm

Film-Fans aufgepasst! Drei der besten TV-Serien zu Star Wars und Marvel auf Disney Plus erscheinen schon bald fürs Heimkino … also in physischer Form. Für The Mandalorian, Loki und WandaVision wurde jetzt ein Release auf Blu-Ray und in 4K UHD angekündigt.

Blu-Ray-Release von Mando, WandaVision & Loki

Die konkreten Release-Termine der jeweiligen TV-Serien lauten dabei wie folgt:

Loki - Staffel 1 erscheint am 26. September 2023 auf Blu-Ray

erscheint am auf Blu-Ray WandaVision erscheint am 28. November 2023 auf Blu-Ray

erscheint am auf Blu-Ray The Mandalorian - Staffel 1 und 2 erscheinen am 12. Dezember 2023 auf Blu-Ray

Der Vorverkauf der Blu-Rays startet am 28. August 2023. Alle drei Serien werden in jeweils vier Steelbooks (die zwei Staffeln von The Mandalorian sind aufgeteilt) veröffentlicht, die vom Künstler Attila Szarka designt wurden. Eine Menge neues Bonusmaterial gibt es dabei ebenfalls.

Wo und wie genau wir in Deutschland an die Blu-Rays zu WandaVision, Loki und The Mandalorian herankommen, ist aktuell nicht bekannt. Im Zweifel sollten Fans den Import-Händler ihres Vertrauens im Blick behalten.

Was ihr sonst zu der Ankündigung wissen solltet

Das dürfte es noch nicht gewesen sein: Die Chancen stehen übrigens gut, dass Disney in Zukunft weitere Inhalte des hauseigenen Streamingdiensts in physischer Form veröffentlicht - wie zum Beispiel Ahsoka, Andor, Ms. Marvel oder Moon Knight.

Zwei Seiten der Medaille: Das ist einerseits natürlich super, da Fans nicht darum fürchten müssen, dass ihre liebsten Filme und Serien von Disney Plus getilgt werden und damit nicht länger abrufbar sind. Andererseits kann Disney doppelt abkassieren, wenn sich der Konzern durch das Entfernen von Streaming-Inhalten Geld sparen will.

Falls ihr euch übrigens für die Zukunft neuer Star-Wars- und Marvel-Produktionen auf Disney Plus interessiert - als Nächstes stehen Ahsoka und Staffel 2 von Loki in den Startlöchern - findet ihr unter den folgenden Links alle wichtigen Infos dazu:

Was haltet ihr davon, dass Disney jetzt die eigenen TV-Serien auf Disney Plus auch auf Blu-Ray herausbringt: Freut ihr euch darüber, The Mandalorian, Loki und WandaVision ins Regal stellen zu können? Oder kauft ihr längst keine Filme und Serien mehr auf Blu-Ray und DVD? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!