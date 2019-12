Dass The Mandalorian eine zweite Staffel bekommen wird, war bereits bekannt. Jetzt steht aber auch der Ausstrahlungszeitpunkt fest: Die Star-Wars-Serie auf Disney+ geht im Herbst 2020 weiter, wie Serienschöpfer und Executive Producer Jon Favreau über Twitter verrät.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Favreau twitterte die Neuigkeiten am 27. Dezember, pünktlich zum Finale von Season 1. Ein genaueres Datum als Herbst 2020 verrät er allerdings nicht.

Besuch aus den Kinofilmen?

Konkrete Informationen zum Inhalt der zweiten Staffel gibt es ebenso wenig. Allerdings sollen Insidern zufolge »bekannte Figuren aus der Mythologie der Skywalker-Saga« auftreten. Es könnte also gut sein, dass wir in Zukunft vertraute Gesichter aus den Star-Wars-Filmen in The Mandalorian antreffen. Wie sich das aktuelle Film-Finale der Saga, Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers, schlägt, erfragt ihr in unserer spoilerfreien Filmkritik oder im Spoiler-Fazit:

Die erste Staffel von The Mandalorian startete im November 2019 auf Disney+ - gemeinsam mit dem Streaming-Service selbst. Allerdings nur in den USA. Deutsche Star-Wars-Fans müssen sich noch bis zum 31. März 2020 gedulden. Die zweite Staffel sollte dann aber überall gleichzeitig verfügbar sein.

