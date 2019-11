The Mandalorian gehört zweifelsfrei zu den Serien-Highlights des Jahres. Die neue Star-Wars-Produktion ist beliebt, sehr beliebt sogar, zeigen jetzt die ersten Abrufzahlen des Streaming-Dienst. Laut Parrot Analytics wurde The Mandalorian seit dem Release am 12. November 2019 auf Disney+ über 100 Millionen mal abgerufen.

Damit ist sie die derzeit meist-gestreamte TV-Serie und löst den bisherigen Spitzenreiter Stranger Things ab. Die beliebte Netflix-Serie kam zuletzt auf über 80 Mio. Zugriffe, während The Mandalorian erstmals laut Parrot Analytics die 100-Mio.-Marke knacken konnte. Auch im Vergleich mit anderen TV-Serien im herkömmlichen Fernsehen führt The Mandalorian die Liste vor Rick and Morty und Game of Thrones an.

Illegale Downloads und Hacker-Angriffe auf Disney+

Der hohe Beliebtheitsgrad der neuen Star-Wars-Serie stellt für Disney+ auch ein mächtiges Problem dar. Da der Streaming-Dienst vorerst nur in den USA (neben Kanada und den Niederlande) zur Verfügung steht, kann die weltweit große Nachfrage nach The Mandalorian und den weiteren Angeboten auch in Deutschland noch nicht bedient werden.

Das hat zur Folge, dass Disney+ bereits kurz nach dem Launch massiv von Hackern heimgesucht wurde, die Zugangsdaten im Netz zum Verkauf anboten. Hinzu kommen die massiven Anfragen an illegale Downloads der Serie The Mandalorian auf diversen Torrent- und FileShare-Seiten, bestätigte Torrentfreak.

Währenddessen lassen viele Nutzer ihren Unmut im Internet freien Lauf. Warum Disney mit dem neuen Streaming-Dienst keinen internationalen Launch anstrebte, bleibt vielen unbegreiflich. In Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern steht Disney+ erst ab Ende März 2020 zur Verfügung.

So let me get this straight, if I want to watch The Mandalorian legally, I have to wait until March 2020? Disney+, growing a whole new generation of pirates. pic.twitter.com/ydf8eepUCm — Mark Gerrits (@MarkGerrits) November 12, 2019

