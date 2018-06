The Sinking City - Neues Gameplay von der E3, Release-Termin steht fest

Auf der E3 2018 erschien ein neuer Gameplay-Trailer vom Lovecraft-Adventure The Sinking City. Zudem wurde bekannt gegeben, dass das düstere Ermittlungs-Spiel von Entwickler Frogwares am 21. März 2019 erscheint.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt den Protagonisten von The Sinking City, einen Privatdetektiv, bei seiner Arbeit in der fiktiven Stadt Oakmont im Amerika der 1920er Jahre, die von starken Fluten heimgesucht wird. Entsprechend bewegt ihr euch häufig per Boot fort.

Zudem treibt eine mysteriöse Macht die Einheimischen in den Wahnsinn und es liegt am Protagonisten, das Geheimnis zu lüften, bevor er selbst den Verstand verliert. Ein großer Teil des Gameplays besteht also aus Befragungen und der Suche nach Hinweisen, aber auch Kämpfe gegen übernatürliche Wesen stehen auf der Tagesordnung. Besonders die bedrückende Atmosphäre der Spielwelt wird im Trailer oben spürbar.

The Sinking City - Screenshots ansehen