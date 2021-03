The Sinking City kommt einfach nicht zur Ruhe. Vor kurzem tauchte das Spiel wieder bei Steam auf, doch Entwickler Frogwares sprach eine eindringliche Kaufwarnung aus, in der allerdings keine richtige Begründung stand.

Die hat das Studio nun in einem ausführlichen Blog-Post nachgeliefert - und die neuen Vorwürfe gegen Publisher Nacon haben es in sich: Demnach wurde für die jetzt erhältliche Steam-Version der Quellcode »gehackt, gestohlen und illegal hochgeladen«.

Wir fassen euch in dieser Meldung zusammen, wie genau die aktuellen Vorwürfe lauten und welche Belege Frogwares veröffentlicht hat. Um beide Seiten zu beleuchten, haben wir auch bei Nacon um ein Statement gebeten. Falls wir eine Antwort erhalten, werden wir die Perspektive des Publishers natürlich ergänzen.

Bevor ihr weiterlest: Für ein »Was bisher geschah« ist an dieser Stelle leider kein Platz. Falls ihr also nochmal nachlesen wollt, wie es zu dem dramatischen Streit um The Sinking City kam, haben wir hier eine kompakte Zusammenfassung für euch. Alle Hintergründe und Interviews mit den Beteiligten findet ihr hier in unserem ausführlichen Report: