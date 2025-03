98 Prozent positiv: Heute startet eine Serie mit Starpower, die Kritiker fast restlos begeistert

Seth Rogen hat mit The Studio offenbar einen Hit gelandet. Bildquelle: Apple

Hollywood steht wie kaum ein anderer Fleck auf diesem Planeten für große Träume, große Filme, große Intrigen und viele schräge Persönlichkeiten, die in ihrer vergoldeten Blase nach ganz eigenen Regeln leben.

Offenbar können zumindest einige Berühmtheiten aber auch herzlich über sich selbst und ihre Traumfabrik lachen. Denn genau das ist die Prämisse von The Studio. Die neue Serie ist eine herrlich schräge Parodie über Hollywood und das kommt bestens bei Kritikern an.

Ab dem 26. März 2025 könnt ihr The Studio bei Apple TV+ und Amazon Prime schauen. Wir haben die ersten beiden Folgen für euch geschaut und verraten, ob sich das Anschauen lohnt.

Kurz und knackig: Die Story von The Studio

Matt Remick (Seth Rogen) hat eigentlich allen Grund zur Freude. Denn er wurde gerade zum neuen Leiter des Filmstudios Continental ernannt. Das Problem: Seine Beförderung fußt auf seinem Versprechen an Studio-Boss Griffin Mill (Bryan Cranston), einen 2-Milliarden-Dollar-Film über einen Energydrink zu produzieren.

Von dieser Prämisse ausgehend entspinnt sich schnell ein immer turbulenter werdendes Chaos rund um Matt und seine Freunde im Studio, das Hollywood gehörig durch den Kakao zieht.

Mit dabei sind unter anderem:

Steh Rogen

Bryan Cranston

Anthony Mackie

Steve Buscemi

Kathryn Hahn

Catherine O'Hara

Zac Efron

Paul Dano

Martin Scorsese (kein Scherz!)

2:22 98 Prozent positiv: Die neue Serie The Studio auf Apple TV+ ist wohl ein ganz großer Wurf

Kritiker sagen: Lustiger wird's 2025 vielleicht nicht mehr

98 Prozent - so viele positive Reviews kann Staffel 1 von The Studio auf Rotten Tomatoes vorweisen. Solch ein hoher Score ist außergewöhnlich. Deshalb haben wir mal geschaut, was Kritiker so gut daran finden:

The Hollywood Reporter Für diejenigen, die bereit sind, sich auf die Wellenlänge der Serie einzulassen, ist das ein starker Anwärter auf die beste neue Komödie des Jahres 2025. Hier geht's zur vollständigen Kritik Variety Es ist das lustige, glitzernde, kühne Ergebnis einer ausgeprägten kreativen Vision. Macht das nicht Lust auf mehr? Hier geht's zur vollständigen Kritik Rolling Stone Wenn alles passt, ist es eine urkomische Erinnerung daran, was in dieser verrückten Stadt passieren kann, wenn genügend talentierte Leute gemeinsam an der Spitze ihrer Profession arbeiten. Hier geht's zur vollständigen Kritik The Daily Beast Es ist unwahrscheinlich, dass eine Serie aus dem Jahr 2025 mehr Lacher hervorrufen wird. Hier geht's zur vollständigen Kritik The Verge Auch wenn die Serie dazu einlädt, über die Hollywood-Stereotypen zu lachen, weil sie so extravagant sind, kann man sehen, wie reflektiert The Studio über die sehr reale Arbeit nachdenkt, die nötig ist, um Filme magisch zu machen. Hier geht's zur vollständigen Kritik

Matt Remick (Seth Rogen) stellt sich mit einem unbedachten Versprechen an seinen Boss Griffin Mill (Bryan Cranston) selbst vor eine schier unlösbare Aufgabe. Bildquelle: Apple

Wir sagen: Ja, das macht richtig Laune!

Bei solchen Vorschusslorbeeren waren wir neugierig. Deshalb haben wir flugs die ersten beiden Folgen selbst geschaut und sind von dem bislang Gesehenen ebenfalls schwer angetan.

Allein Episode 1 ist einfach nur wild. Wir sehen unter anderem, wie der bekannte Darsteller Paul Dano (The Batman, Prisoners) beim Filmdreh herrlich übertrieben schauspielert. Regie-Legende Martin Scoresese fängt bitterlich an zu weinen, weil er keinen Film über einen Energydrink mit einem Budget von 250 Millionen Dollar drehen darf.

Ach ja, und Charlize Theron sagt ohne mit der Wimper zu zucken Verpisst euch . Ihr merkt: The Studio ist sehr schräg, parodiert die schönen und weniger schönen Seiten Hollywoods, vergisst dabei aber auch nie, eine eigene, spannende Handlung zu erzählen, die sich immer weiter zuspitzt.

Wir sind jetzt sehr gespannt darauf, wie genau Matt Remick es schaffen möchte, dass das von ihm mit Lügen und Versprechungen errichtete Kartenhaus nicht zusammenfällt und ihn darunter begräbt.

Bislang sind die ersten zwei von insgesamt zehn Folgen erschienen. Im wöchentlichen Turnus geht es ab sofort weiter, sowohl auf Apple TV+ als auch bei Amazon Prime.

Solltet ihr einen dieser beiden Streamingdienste abonniert haben, könnt ihr also sofort losschauen und euch eure eigene Meinung bilden. Oder habt ihr gar schon die ersten Folgen gesehen? Wenn ja, schreibt uns gerne unten in die Kommentare, ob der Auftakt euch gefallen hat oder ob ihr bei all den Lobeshymnen im Vorfeld mehr erwartet hättet.