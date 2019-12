Raus aus dem Knast und auf die einsame Insel! Die Entwickler von The Escapists haben mit The Survivalists ein neues Spiel angekündigt, in dem ihr keine Gitterstäbe seht, sondern Sonne, Strand und Meer. Wie der Name schon verrät, geht es aber nicht um Urlaub, sondern ums blanke Überleben.

Ihr seid auf einer einsamen und zufällig generierten Insel gestrandet. Hier müsst ihr eure Bedürfnisse wie Nahrung und Unterkunft befriedigen. Genretypisch baut ihr dafür Gebäude und stellt via Crafting-System Werkzeuge her. Damit bietet es also genau das, was man von einem typischen Survivalspiel erwartet. Es gibt jedoch ein paar Eigenheiten.

Nachäffen: Nicht nur die Pixelgrafik lässt The Survivalists hervorstechen, sondern auch die Affen. Die ahmen euch nach und lassen sich so zu Holzfällern, Bauarbeitern oder gar Soldaten ausbilden.

Nicht nur die Pixelgrafik lässt The Survivalists hervorstechen, sondern auch die Affen. Die ahmen euch nach und lassen sich so zu Holzfällern, Bauarbeitern oder gar Soldaten ausbilden. Quests: Ihr könnt mysteriöse Fremde treffen, die euch kleine Aufgaben erteilen.

Ihr könnt mysteriöse Fremde treffen, die euch kleine Aufgaben erteilen. Alte Ruinen: Auf der Insel sind alte Ruinen verteilt, in denen ihr besonders wertvolle Beute finden könnt. Um an die heranzukommen, müsst ihr teilweise Rätsel lösen.

Auf der Insel sind alte Ruinen verteilt, in denen ihr besonders wertvolle Beute finden könnt. Um an die heranzukommen, müsst ihr teilweise Rätsel lösen. Koop: Ihr müsst nicht alleine auf der Insel leben, sondern könnt mit bis zu drei Freunden zusammenspielen. Mit denen könnt ihr handeln und gemeinsam Quests erledigen.

Wie das ganze aussieht, seht ihr auf den ersten Screenshots aus The Survivalists:

The Survivalists - Screenshots ansehen

Ein genaues Releasedatum oder einen Preis hat The Survivalists noch nicht. Der Publisher und Entwickler Team 17 gibt derzeit nur an, dass man das Spiel noch im Jahr 2020 veröffentlichen will.

