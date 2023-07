Neues The Walking Dead Spiel setzt auf geniales Mehrspieler-Feature aus dem größten Überraschungs-Hit 2020

Hier hat sich ein Verräter versteckt - The Walking Dead: Betrayal versetzt Among Us ins Zombie-Setting.

Erinnert sich noch jemand an die Zeit, als Among Us in aller Munde war? Es war der Herbst 2020, die Corona-Pandemie war auf dem Höhepunkt und die meisten von uns langweilten sich irgendwann zuhause, weil man seine Freunde nicht mehr treffen konnte.

Doch dann kam Among Us und ließ uns mit unseren Freunden auf einer virtuellen Raumstation auf die Suche nach einem Verräter in unserer Mitte gehen. Das Spiel machte das Genre der Social Deception Games (zu Deutsch etwa: Täuschungsspiele) populär und bewies, wie viel Spaß es machen kann, die Arbeit der eigenen Teamkameraden zu sabotieren - oder umgekehrt, den Verräter zu überführen.

Among Us goes Zombie

In diese Kerbe schlägt nun auch das neue The Walking Dead Spiel »Betrayal«. Der Titel mit der Lizenz zur beliebten Zombie-Serie versetzt das aus Among Us bekannte Spielprinzip in die Welt der Untoten. In dem Multiplayer-Spiel für fünf bis acht Spieler müsst ihr eine Siedlung im ländlichen Kanada vor anrückenden Zombiehorden verteidigen und gemeinsam Nahrung für eure Siedler beschaffen.

Allerdings sind die gefräßigen Untoten nicht eure einzigen Feinde: In eurer Mitte befinden sich einer oder mehrere Verräter, der eure Arbeit sabotieren wollen. Deren Ziel ist nicht euer Überleben - sie wollen euch vernichten. Entweder, indem sie die Zombies auf euch loslassen, oder auch selbst den Garaus machen.

1:05 The Walking Dead: Betrayal - Ankündigungstrailer zeigt Among Us Doppelgänger im Zombie-Setting

Worum geht's?

Wenn ihr die Verräter finden wollt, müsst ihr zusammenarbeiten. Vertrauen dürft ihr aber niemandem. Wer wissen will, wie sich The Walking Dead: Betrayal spielt, findet oben den Ankündigungstrailer.

Laut der Entwickler Other Ocean Interactive, die auch schon hinter dem 2019er Täuschungsspiel Project Winter stecken, sind die wesentlichen Kernfeatures von Betrayal:

Teamwork

Kommunikation

Crafting und Kochen

Betrug und Täuschung

Charakteranpassung

Rache als Zombie

Wann könnt ihr spielen?

Bisher wurde The Walking Dead: Betrayal nur für den PC angekündigt. Ein konkretes Releasedatum wurde noch nicht kommuniziert. Am 20. August soll allerdings eine geschlossene Beta starten, für die ihr euch über die Steam-Seite des Spiels registrieren könnt, wenn ihr selbst einmal reinschauen wollt.

Klingt Betrayal für euch interessant oder habt ihr schon vor Jahren das Interesse an The Walking Dead verloren? Wart ihr damals auch voll im Among Us Hype? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.