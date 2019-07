Die Zombie-Apokalypse nach Robert Kirkmans The Walking Dead war auch auf der diesjährigen Comic-Con in San Diego großes Thema. Während die Comic-Reihe selbst als Vorlage vom Autor inzwischen überraschend beendet wurde, baut der US-Sender AMC das Serien-Universum weiter aus.



Und so gab es am Wochenende nicht nur den ersten Trailer zur 10. Staffel der Hauptserie, die im Herbst an den Start geht. Auch wurde Fear the Walking Dead um eine 6. Staffel für 2020 verlängert und es gibt neue Details zur weiteren Spin-off-Serie und der Film-Trilogie um Rick Grimes.

The Walking Dead: Erster Trailer zu Staffel 10

Die 10. Staffel der Hauptserie hat einen Release-Termin: Am 06. Oktober 2019 setzt der US-Sender AMC und hierzulande der Pay-TV-Sender Fox die Serie The Walking Dead mit den neuen Folgen fort. Auf dem Panel wurde mit einem ersten 4-Minuten Trailer auch die Rückkehr von Negan (Jeffrey Dean Morgan) bestätigt. Aus seiner Gefangenschaft entlassen, zieht er als Kämpfer in die Schlacht. Auch The Whisperer sind zurück, deren Hintergründe stärker beleuchtet wird einschließlich der Beziehung zwischen Alpha und Beta.

Zuwachs erhalten die Überlebenden der Zombie-Apokalypse mit den beiden neuen Charakteren Gamma und Virgil, dargestellt von Thora Birch (Ghost World) und Kevin Caroll (The Leftovers). Auch der aus den Comics bekannte Dante soll in den neuen Folgen mitspielen und ein Wiedersehen mit der Maggie-Darstellerin Lauren Cohan sei ebenfalls geplant.

Dafür müssen sich Fans von einem weiteren liebgewonnen Hauptcharakter verabschieden: Michonne-Darstellerin Danai Gurira bestätigte ihren Ausstieg aus der Serie mit der zehnten Staffel und bedankte sich vor Ort bei den vielen Fans. Ob sie in irgendeiner Form in einer der Serien Spin-offs wieder in Erscheinung treten wird, ist fraglich.

Film-Trilogie mit Rick Grimes kommt ins Kino

Auf der SDCC 2019 wurde den Fans auch ein erster kurzer Blick auf die angekündigte Film-Trilogie gewährt. Darin gibt es ein Wiedersehen mit dem von Andrew Lincoln dargestellten Rick Grimes, der sich als ehemaliger Anführer der Überlebenden bereits aus der TWD-Serie verabschiedet hat.

Dennoch müssen Fans nicht gänzlich auf ihn verzichten, denn seine Geschichte wird als Film-Trilogie weitererzählt. Zunächst als TV-Projekt angekündigt, überraschen die Macher die Fans nun mit der Neuigkeit, dass zumindest der erste Film in die Kinos kommt. Ob das auch für Deutschland gilt, bleibt abzuwarten.

Weitere Spin-off Serie für 2020 angekündigt

Neben Fear the Walking Dead ist ein weitere Serien-Ableger für 2020 in Arbeit. Ein Titel hat die neue Serie zwar noch nicht, dafür wurden neue Details zur Story auf der Comic Con preisgegeben. Die Handlung spielt in Virginia und folgt einer neuen jungen Generation, die ein Leben vor der Zombie-Apokalypse nicht kennenlernen durften.

Nun liefert Scott M. Gimple, Mastermind für das TWD-Universum, einen Zusammenhang zwischen den bisherigen und der neuen Serie:

"Es gibt ein großes Geheimnis über das Walking-Dead-Universum. In all den Jahren haben wir nur einen kleinen Teil der Walking-Dead-Welt gesehen. Aber es gibt ziemlich viel von der Welt da draußen. Das große Geheimnis ist, dass es andere Zivilisationen gibt, die die Apokalypse überlebt haben. Wir haben Hinweise darauf in der siebten Staffel von The Walking Dead gesehen und auch in Fear the Walking Dead gesehen. Und nun sind wir kurz davor, mehr von dieser Welt in verschiedenen Projekten zu zeigen.



Diese Kinder können an einem Ort von Sicherheit und Komfort aufwachsen, aber sie lassen alles auf ihrer gefährlichen Reise zurück und werden von Erwachsenen verfolgt. Wir sehen, wie die Kinder zu Helden und manche zu Schurken werden. Wir öffnen eine ganz neue Welt von TWD."

Inzwischen steht auch eine erste Besetzung fest:

Aliyah Royale als Iris

Annet Mahendru als Huck

Alexa Mansour als Hope

Nicolas Cantu als Elton

Hal Cumpston als Silas

This year at #SDCC, we made assembled the #TWDFamily into our very own #TWDHorde. pic.twitter.com/6jViwEvK6v — The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) July 22, 2019