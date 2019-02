The Walking Dead - Zombie-Serie wird um eine 10. Staffel verlängert

Die Zombie-Serie The Walking Dead kehrt in wenigen Tagen aus der Winterpause mit der zweiten Hälfte der 9. Staffel auf dem Bildschirm zurück. Danach ist noch lange nicht Schluss: Der US-Sender AMC verlängert die Serie um eine weitere Staffel.

Wirklich überraschend kommt diese Nachricht nicht, denn auch wenn der einstige Serienhit mit massiven Zuschauerschwund zu kämpfen hat, plant der US-Sender mit weiteren Staffeln sowie Spin-offs zur Serie.

Weitere TWD-Figur wechselt zu Fear the Walking Dead

Erst kürzlich wurde der erste Serienableger Fear the Walking Dead mit einer 5. Staffel verlängert. Darin erhält das Spin-off mit einem weiteren bekannten Charakter aus der Original-Serie Verstärkung und rückt damit stärker an die Serie nach den Comics von Robert Kirkman heran. So spielt neben Lennie James als Morgan wohl bald auch Austin Amelio als Dwight im Spin-off Fear the Walking Dead mit, bekannt als der ehemalige Handlanger von Saviors-Boss Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Zusätzlich erhält Rick-Darsteller Andrew Lincoln als Hauptfigur aus der TWD-Serie demnächst seine eigene Film-Trilogie im Fernsehen. Viel mehr ist darüber aber noch nicht bekannt, auch steht noch kein Release-Termin fest.

Staffel 9: Neue Gegenspieler kündigen sich an

Doch zunächst einmal geht es nächste Woche mit den neuen Folgen der 9. Staffel weiter. Nach den dramatischen Ereignissen aus der letzten Folge vor der Winterpause, kündigen sich nun mit den Whisperer neue und gefährliche Gegenspieler für die Gruppe der Überlebenden an.

Die zweite Hälfte der 9. Staffel geht am 10. Februar auf dem US-Sender AMC an den Start. Der Pay-TV-Sender FOX zeigt die neuen Folgen parallel zur US-Premiere ab dem 11. Februar in deutscher Erstausstrahlung. Im Free-TV auf RTL II werden sie wohl erst nächstes Jahr ausgestrahlt.

Daryl and Michonne spring a trap on the Whisperers in this sneak peek. Who will they find? Find out this Sunday when #TWD returns! pic.twitter.com/9QBxfuf6Mr — The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) February 5, 2019

