Der Comic-Autor Robert Kirkman verkündete gestern das überraschende Ende seiner langjährigen Reihe The Walking Dead. Damit geht in Kürze mit der letzte Ausgabe 193 nach 16 Jahren die Zombie-Vorlage für die gleichnamige TV-Serie und diverse Videospiele zu Ende - gerade dann, wenn der US-Sender AMC ein umfangreiches Serien-Universum gründen möchte.

The Walking Dead Comic besiegelt das Schicksal von Rick Grimes

US-Sender beruhigt die Fans: TWD-Serien gehen weiter

Um die Fans der Serien The Walking Dead und Fear the Walking Dead nebst weiteren geplanten Spin-offs und Prequel-Serien zu beruhigen, melden sich nun die Verantwortlichen des US-Senders AMC zu Wort und versprechen in einem offiziellen Statement (via TheWrap): Die Zombie-Apokalypse wird über Jahre hinweg weitergehen.

"Dieser außergewöhnliche Comic erschuf eine Welt, die bereits in unterschiedlichen Formen existiert, und in den Herzen und Köpfen von Millionen von Fans rund um die Welt - und das wird sie auch noch für viele weitere künftige Jahre tun."

Damit möchte man klar stellen, dass das Ende der Comics keinen Einfluss auf die TV-Produktionen habe. Bereits im Voraus hat sich der Sender über eine Erweiterung des Franchise mit weiteren Staffeln und etlichen Ablegern ausgesprochen, trotz des anhaltenden Zuschauerschwunds.

Zunächst einmal erhält Andrew Lincoln als Rick Grimes eine eigene Film-Trilogie, nachdem er als wohl wichtigste Figur aus der Hauptserie ausgestiegen ist. Darüber hinaus wird die TWD-Hauptserie im Herbst mit einer 10. Staffel fortgesetzt und auch Fear the Walking Dead dürfte weiterlaufen. Nebenbei ist noch eine zweites Spin-off zur Hauptserie The Walking Dead geplant.

Erste Reaktionen der Fans auf das TWD Comic-Aus

Inzwischen zeigen sich auch die Fans der TWD-Comics geschockt von dem überraschenden Ende. Zwar hatte Robert Kirkman in seinem Statement bestätigt, dass er die Reihe so zu Ende gebracht habe, wie er sie sich vorgestellt hatte. Dennoch zeigen die ersten Reaktionen der Fans ihre Bestürzung über die Nachricht und wünschen sich, dass es doch noch weitergehen soll.

Kirkman: ´´The TWD comics will last even if Rick dies´´

Also Kirkman: ´´HAH, trolled you, it ends now.´´ — Carlos Thadeu (@Carlos__Thadeu) July 2, 2019

I am shocked it is actually ending. Hopefully the show and Fear the walking dead follow soon! They should really just let this franchise die. Its already sucked dry! — Amber (@SarcasmSprinkle) July 3, 2019

ROBERT KIRKMAN IS ENDING THE WALKING DEAD TOMORROW WHAT IS HAPPENING — Dom (@Stricka_licious) July 2, 2019

Its Crazy that The Walking Dead is ending this Wednesday, while reading it just gonna be thinking "holy crap this is it" #TheWalkingDead — Tyler (@TylerTR_) July 2, 2019

utterly fucking heartbroken over the news about the walking dead ending abruptly tomorrow, shit sucks — cam ? ? (@camwss) July 2, 2019