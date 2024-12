Nie fertiggestellte Quest in The Witcher 3 schickt Geralt nach Night City aus Cyberpunk 2077 und er hasst es

Geralt von Riva aus The Witcher 3 fand es laut eigener Aussage nicht sooooo toll in Night City, der Stadt aus Cyberpunk 2077.

Wie es wohl wäre, wenn Geralt von Riva mit Plötze durch die Straßen von Night City reitet? Oder V völlig durchnässt und frierend eines Nachts auf den Blutigen Baron trifft? Wir werden es nie erfahren, denn ein Crossover zwischen The Witcher 3 und Cyberpunk 2077, den beiden großen Rollenspielen von CDPR, hat es nie gegeben.

Wir wären aber fast in den Genuss davon gekommen. Denn Modder haben bei einem großen Datamining-Projekt eine erstaunliche Entdeckung gemacht.

Quest »Durch Raum und Zeit« sollte anders verlaufen

Die Witcher-3-Modder Glassfish, Ferroxius, Moonknight und Crygreg haben den ersten Band von What Lies Unseen veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine geplante Serie, die die Entwicklungsgeschichte des Rollenspiels nachzeichnet.

Dazu haben die Modder einen 584-seitigen Prototypen des Spiels aufgeschlüsselt. Der enthält eine 150-stündige Hauptquest, die einige große Veränderungen gegenüber der veröffentlichten Version beinhaltet.

Das Projekt nutzt dabei die Veröffentlichung des REDkit-Modding-Tools, das CDRP 2024 veröffentlichte. Dieses Kit enthält laut Aussage der Modder eine Datenbank, die wiederum jede Textzeile beinhaltet, die bei der Entwicklung von The Witcher 3 geschrieben wurde.

Der nun veröffentlichte erste Teil, der knapp 600 Seiten umfasst, deckt dabei die Entwicklungsphase um das Jahr 2012 ab. Darin enthalten sind Konzeptgrafiken und Assets, aber auch Szenenanweisungen und grobe Dialogentwürfe.

Und einer davon befasst sich mit einem Crossover von The Witcher 3 und Cyberpunk 2077. So enthält das Dokument unter anderem eine frühe Version der Quest »Durch Raum und Zeit«. In der reisen Geralt und der Elf Avallac’h durch mehrere Welten mithilfe von Portalen.

Im fertigen Spiel besuchen die beiden unter anderem eine karge Wüstenlandschaft, eine giftige Sumpflandschaft oder eine Welt, die bereits von der Weißen Kälte heimgesucht wird.

Erstes Portal sollte nach Night City führen

Der Entwurf für die Quest unterscheidet sich dabei deutlich von der endgültigen Fassung. Demnach reisen Geralt und Avalac'h beispielsweise in der Zeit zurück und kommen an den Hof von König Radovid. Das erste Portal aber sollte sie nach Night City, den Schauplatz in Cyberpunk 2077 schicken. Dort hätten die beiden dann folgenden Dialog führen sollen:

Geralt: Was... Was ist das für ein Ort? Ist dies das Leben nach dem Tod? Avallac'h: Nein. Nur eine weitere der Realitäten, durch die die Spirale führt... Technologisch fortgeschritten, aber kaputt. Sterbend. Geralt: Ekelerregend. Dieser Gestank, dieser Lärm... Wie kann man hier leben?! Avallac'h: Du solltest es besser wissen. Diese Welt wird von Menschen bewohnt, nicht von Elfen.

Laut den Moddern hinter dem Datamining-Projekt hätten die CDPR-Entwickler öffentlich davon gesprochen, dass sie eine solche Szene in The Witcher 3 einbauen wollten. Unklar ist allerdings, in welchem Teil von Night City dieser Dialog stattgefunden oder wie die Stadt zu diesem Zeitpunkt ausgesehen hätte.

Denn der Entwurf stammt offenbar aus dem Jahr 2012. Die Entwicklung für Cyberpunk 2077 steckte da noch in den Kinderschuhen. Immerhin wurde das Spiel zum ersten Mal im Mai 2012 angekündigt. Ein erster Trailer erschien ein Jahr später.

Gleichwohl sollen die Entwickler zunächst ein Easter Egg für diese Szene geplant haben. So war offenbar der Plan, dass Geralt in Night City einem Bettler ein paar Münzen aus Novigrad gibt. Dieser Bettler wäre dann in Cyberpunk 2077 als reicher und wohlhabender NPC aufgetaucht.