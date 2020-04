Warum gab es eigentlich nie eine First-Person-Option in The Witcher 3, obwohl viele Fans sich zumindest die Möglichkeit gewünscht haben? Diese Frage - und mehr - beantwortete der Senior Level Designer von CD Project Red, Miles Tost, in unserem Twitch-Livestram auf MAX.

Kurz zusammengefasst: Eine Egoperspektive von Geralt hätten die meisten Spieler wohl zum Kotzen gefunden, und zwar ganz wortwörtlich.

Kampfsystem ist völlig ungeeignet

Während die First-Person-Ansicht für die Erkundung der offenen Spielwelt kein Problem gewesen wäre, hätte Geralts dynamischer Kampfstil definitiv umgekrempelt werden müssen. Immerhin spielen schnelle Bewegungen wir Ausweichrollen und Pirouetten darin eine wichtige Rolle.

Wie Tost erklärt, gab es zwar »ein paar Tests« für eine Ego-Sicht, aber wenn die Kamera bei diesen Manövern an Geralts Kopf fixiert gewesen wäre, wäre Spielern schnell schwindlig und übel geworden.

Die Kämpfe noch einmal komplett umzudesignen, nur um die Option der First Person anzubieten, wäre ein übertriebener Aufwand gewesen und hätte wohl auch mehr Probleme erzeugt als gelöst. Welche abgedrehten Ideen es sonst noch alles nicht ins Spiel geschafft haben, erfahrt ihr in unserem Report zu genau dem Thema:

Modder haben es bereits versucht

Die Modding-Community wäre natürlich nicht die Modding-Community, wenn sie es nicht versucht hätte. Bereits kurz nach Release gab es die ersten Mods, die ermöglichen sollten, The Witcher 3 aus der Ego-Perspektive zu erleben. 2016 schauten wir uns im Praxis-Test an, warum das nicht wirklich gut geklappt hat. Ein Rückblick:

Diese Mod scheint mittlerweile übrigens nicht mehr zum Download zur Verfügung zu stehen. Seitdem hat sich nicht wirklich etwas getan: Auch bei nexusmods findet sich nur noch eine einzige, vier Jahre alte First-Person-Mod. Deren Reviews sind äußerst durchwachsen - die Argumentation des Level-Designers entspricht nun mal der Wahrheit. Geralt steuert sich am besten aus der Third Person.

Falls ihr keine Angst vor Motion Sickness kennt und wissen wollt, wie ein Monster-Kampf mit so einer Mod aussehen würde, solltet ihr mal einen Blick in dieses Youtube-Video von »M R« werfen, der eine Szene aus Blood and Wine zeigt. Wir haben euch gewarnt.

In ihrem neuen Spiel Cyberpunk 2077 beschreitet CD Project den komplett entgegengesetzten Weg. Dort gibt es fast ausschließlich Ego-Perspektive, ihr werdet nicht auf die Schulter-Sicht umstellen können. Euren Spielcharakter V bekommt ihr nur in ausgewählten Zwischensequenzen zu sehen - nicht alle Fans finden diese Idee gut. Wir diskutierten die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Perspektiven im Video.