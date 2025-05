»Dann hätte Witcher 4 keine deutsche Vollvertonung« - Warum das Rollenspiel in einer Hinsicht hinter Red Dead 2 bleibt

Ciri wird als neue Hauptfigur in The Witcher 4 oft zu hören sein.

Wir wollten mit CD Projekt über The Witcher 3 reden und plötzlich kitzeln wir ihnen ein kleines aber interessantes Detail zu The Witcher 4 aus dem Ärmel. So kann's gehen!

Anlässlich des zehnten Geburtstags von Geralts drittem Abenteuer haben wir uns gleich mehrfach mit CD Projekt zusammengesetzt. Micha hat bereits mit Miles Tost und Philipp Weber über alle Geheimnisse rund um die Entwicklung von The Witcher 3 geplaudert.

Außerdem hat sich Sören mit Mikołaj Szwed vor dem Mikrofon zusammengefunden. Mikołaj ist schon seit über 15 Jahren der Lokalisierungs-Chef beim polnischen Studio und hat demnach einen großen Anteil daran, dass The Witcher 3 auch im Deutschen so tolle Sprecher hat.

Was hat all das mit The Witcher 4 zu tun? Komm in die Gänge! Jaja doch, nicht so hastig!

Manchmal ist weniger einfach mehr

Obwohl wir es gleich mehrfach versucht haben, konnten wir Mikołaj während unseres Plauschs keine konkreten Infos zu Cyberpunk 2 oder Witcher 4 entlocken - Halt, Stop! Eine Ausnahme gibt es.

Wie viel wird in The Witcher 4 gesprochen? Wir können jetzt zumindest eingrenzen, wie viele vertonte Dialoge es im Rollenspiel geben wird.

Mikołaj erzählt uns, dass The Witcher 3 über rund 46.000 Voice-Lines verfügt. Kurze Zeit später gibt er an, dass Rockstars Western-Epos Red Dead Redemption 2 seines Wissens nach über sagenhafte 500.000 Zeilen verfügt. Hier versuchen wir unser Glück und haken nach: Und wie viele wird The Witcher 4 haben?

Das könne er nicht verraten. Aber er bestätigt: Es werden nicht so viele sein wie in RDR2!

8:27 Was verrät der Trailer zu The Witcher 4 wirklich?

Autoplay

Der Grund: Würde CD Projekt die gleichen Dimensionen wie Rockstar anstreben, müssten wir auf eine deutsche Fassung von The Witcher 4 verzichten.

Wir erinnern uns: Bei GTA und Red Dead Redemption ist es ein ewiger Streitpunkt unter Fans, ob es gerechtfertigt ist, dass diese Spiele bis heute keine deutsche Lokalisierung erhalten. Mikołaj hat für seine Branchenkollegen großes Verständnis:

Man muss die Skala sehen. Wenn wir von 500.000 Lines sprechen - sie [Rockstar] haben das Spiel fünf Jahre lang aufgenommen. Das ist ein riesiger Zeitraum. Wir machen so große Spiele nicht. […] Man kann auch sehr viel mit weniger Lines erzielen. Und das wollen wir bei unseren Spielen machen. Wenn wir 500.000 Lines hätten, gäbe es wahrscheinlich auch keine vollvertonte Lokalisation [von The Witcher 4].

Wo kann ich den Rest des Talks hören? Hier:

Was verrät uns das über die Größe von The Witcher 4?

Die Menge an vertonten Dialogen ist kein klares Indiz dafür, wie groß The Witcher 4 insgesamt wird. Die Open World kann gigantisch groß werden, auch wenn verhältnismäßig wenig gesprochen wird. Andersherum könnte sich die Spielwelt auch überraschend klein herausstellen und dafür wird an allen Ecken und Enden gequatscht.

Ihr merkt also: Ein wirklich großes Detail hat Mikołaj da nicht verraten und er muss wohl keinen Unmut seiner Chefs befürchten. Aber hey, es geht um The Witcher 4 und da ist jeder Infohappen eine leckere Mahlzeit!

Dass CD Projekt bei The Witcher 4 nicht die gleichen Größenordnungen wie Red Dead Redemption 2 anstrebt, muss also gar nichts Schlechtes sein. Bereits The Witcher 3 kam ja bereits mit einem Bruchteil an vertonten Dialogzeilen aus und bekanntlich hat das Rollenspiel unsere Ohren dennoch mit einigen der besten Konversationen des Genres verzaubert.