The Witcher 4: Ein neuer Charakter (und der Schauspieler dahinter) wurden entdeckt

Im Lebenslauf eines Schauspielers taucht ein neuer Charakter für The Witcher 4 auf.

Wie gebannt warten alle gerade auf neue Infos zum nächsten Eintrag in die Witcher-Reihe. The Witcher: A New Saga begins befindet sich aktuell in Entwicklung, jedoch ist noch kein Erscheinungsdatum bekannt.

Auf GOG soll gerade erst das Release-Fenster des neuen Rollenspiels über eine Produktseite durchgesickert sein. Ob dieser Eintrag in den Shop allerdings wirklich existiert hat, lässt sich jedenfalls nicht nachprüfen, denn zu finden ist er aktuell nicht.