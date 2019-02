Die Pen-&-Paper-Variante von The Witcher erschien bereits 2018, bekommt im Sommer 2019 aber eine entschlackte kostenlose Variante für alle Tabletop-Fans, die sich mit dem Material mal ein wenig auseinandersetzen möchten. Das haben die Herausgeber von R. Talsorian Games jetzt auf ihrer Website bekanntgegeben.

Mit The Witcher: Easy Mode bekommen Spieler vorgefertigte Charaktere und ein abgespecktes 24-seitiges Booklet, das die Welt und Grundlagen des Spiels erklärt. Das Paket wird im Rahmen des Free RPG Day 2019 am 15. Juni 2019 verschenkt. Dieser Event-Tag dient generell dem Unterfangen, Neulinge in die faszinierende Welt der Pen-&-Paper-Spiele einzuführen. Warum also nicht mit dem Hexer Geralt als Galionsfigur?

R. Talsorian Games ist übrigens auch der Herausgeber von Cyberpunk 2020, der Vorlage von CD Projekts neuem Riesenprojekt Cyberpunk 2077. Das Witcher-RPG wurde bereits 2015 angekündigt, sollte im Folgejahr erscheinen. Doch letztlich führten Ausarbeitungsprozesse mit Entwickler CD Projekt zu einer Verschiebung. 2018 war es dann endlich soweit.

Damit hat der Hexer nicht nur ein eigenes Brettspiel samt Gwent-Spin-Off, sondern auch ein Pen & Paper. Keine schlechte Leistung für einen Hexer. Mehr über die Erfolgsgeschichte des Witchers findet ihr in unserem umfangreichen Plus-Report zum Aufstieg von Geralt.