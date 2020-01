Vor Staffel 2 startet wohl noch ein Witcher-Film auf Netflix

Fans von The Witcher müssen stark sein: Henry Cavill wird erst wieder Anfang 2021 die Silberklinge zücken, sobald Staffel 2 auf Netflix startet … oder vielleicht doch nicht? Aktuell mehren sich die Hinweise darauf, dass noch vor der Veröffentlichung der neuen Folgen ein Witcher-Film mit dem Untertitel »Nightmare of the Wolf« auf dem Streaming-Dienst erscheinen wird.

Kommt vor Staffel 2 ein Witcher-Film?

Offiziell bestätigt ist ein Witcher-Film aktuell nicht. Deswegen sollten die folgenden Zeilen auch als Gerücht angesehen werden. Allerdings gibt es einige recht eindeutige Hinweise darauf, dass Netflix einen Witcher-Animationsfilm in der Mache hat.

So möchte die für gewöhnlich sehr gut informierte Insider-Website Redanian Intelligence recherchiert haben, dass laut einem Eintrag bei der Writers Guild of America Drehbuchautor Beau DeMayo an The Witcher: Nightmare of the Wolf arbeitet. Bei der Writers Guild of America handelt es sich um eine Gewerkschaft für amerikanische Drehbuchautoren.

DeMayo schrieb bei Staffel 1 von The Witcher die dritte Folge »Verrätermond« und könnte einen entsprechend düsteren Horror-Film im Universum des Hexers Geralt (Henry Cavill) produzieren. Dass es sich bei dem angeblichen Projekt um einen Animationsfilm handeln könnte, deutete The-Witcher-Produzent Tomek Baginski gegenüber IGN Polen an.

Diese Meldung würde außerdem Hand in Hand mit dem Gerücht gehen, über die wir bereits vor einigen Monaten berichteten: Im September 2019 war auf Redanian Intelligence noch von einer zweiten TV-Serie die Rede, die in animierter Fassung parallel zur Witcher-Realserie hätte laufen sollen.

Ob an dem Gerücht um den angeblichen Animationsfilm The Witcher: Nightmare of the Wolf etwas dran ist, muss sich noch zeigen. Allerdings würde sich im selben Atemzug die Frage stellen, ob Henry Cavill auch einem Zeichentrick-Geralt seine Stimme leiht.

Wenn man an Cavills Enthusiasmus und Begeisterung für die Rolle des Hexers denkt, würde es uns aber eher verwundern, sollte der Superman-Darsteller an diesem Projekt nicht beteiligt sein.

