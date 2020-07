The Witcher bekommt ein Spin-Off! Just kündigte Netflix die neue Hexer-Serie The Witcher: Blood Origins an. Die neue Prequel-Show spielt 1.200 Jahre vor den Abenteuern von Geralt, Ciri und Co. und erzählt von den Anfängen der Witcher-Serie, den Folgen der Sphärenkonjunktion, dem Zusammentreffen von Menschen, Elfen, Zwergen und anderen Kreaturen. Hier der Tweet:

Wie schon im Fall der regulären Witcher-Serie mit PC-Bastler Henry Cavill steckt auch hinter Blood Origins Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich. Diese Prequel-Serie bietet einen der wenigen Ausflüge ins größere Universum der Witcher-Story.

Abseits von Begleitmaterialien wie dem offiziellen Atlas zu The Witcher 3 finden sich nur spärlich Geschichten, die abseits von Geralts Mär stattfinden, beispielsweise die Story rund um die echsenähnlichen Vrans, die in »Etwas endet, etwas beginnt« eine eigene Kurzgeschichte spendiert bekamen.

Wann genau die Serie an den Start gehen soll, steht noch nicht fest. Jüngst sind die Produktionsarbeiten an der zweiten Hexer-Staffel gestartet. Außerdem wird derzeit ein Anime namens Nightmare of the Wolf entwickelt, der sich um Vesemirs Abenteuer als Hexer dreht.