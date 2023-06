The Witcher: Heute startet Staffel 3 auf Netflix - alle wichtigen Infos auf einen Blick

Alles Wissenswerte zum Release der neuen Witcher-Folgen findet ihr hier. Bildquelle: Netflix

Ab heute, dem 29. Juni 2023 ist endlich die dritte Season The Witcher auf Netflix verfügbar … jedoch nicht ganz. Wir fassen für euch hier kurz und kompakt zusammen, was ihr zu den letzten Folgen mit Henry Cavill als Geralt von Riva wissen solltet. Lasst uns also keine Zeit verlieren!

Alle wichtigen Infos zu The Witcher: Staffel 3 auf einen Blick

Start und Uhrzeit: Wann geht es mit Staffel 3 los?

Datum: Am 29. Juni 2023

Am 29. Juni 2023 Uhrzeit: (Wahrscheinlich) ab 9 Uhr nach deutscher Zeit

Beachtet jedoch: Staffel 3 von The Witcher ist ab diesem Datum nicht vollständig auf Netflix verfügbar. Am 29. Juni erscheinen die ersten fünf Folgen, am 27. Juli 2023 kommen dann die restlichen drei. Was es mit dieser Entscheidung auf sich hat und warum Stranger Things daran Schuld ist, erfahrt ihr in unserem dedizierten Artikel zu dem Thema.

Folgen: Wie viele Folgen umfasst Staffel 3?

Mathematik-affine GameStar-Leser haben es sich vielleicht schon gedacht:

Staffel 3 von The Witcher umfasst insgesamt 8 Episoden

Besetzung: Wer tritt in Staffel 3 auf?

Ja, Henry Cavill ist in Staffel 3 von The Witcher noch am Start - erst in Staffel 4 wird er von Liam Hemsworth ersetzt. Die dritte Season wird damit die letzte für Cavill, bevor er die Silberklinge an den Nagel hängt. Bei den wichtigsten Cast-Mitgliedern der neuen Witcher-Episoden handelt es sich um die Folgenden:

Henry Cavill als Geralt von Riva

Anya Chalotra als Yennefer

Freya Allen als Ciri

Joey Batey als Jaskier

Anna Shaffer als Triss Merigold

Mahesh Jadu als Vilgefortz

Myanna Buring als Tissaia de Vries

Eamon Farren als Cahir

Mimi M. Khayisa als Fringilla Vigo

Mecia Simson als Francesca Findabair

Tom Canton als Filavandrel

Graham McTavish als Dijkstra

Cassie Clare als Phippa Einhart

Hugh Skinner als Radovid

Trailer: Was gibt es zu Staffel 3 zu sehen?

Zu Staffel 3 von The Witcher gibt es natürlich bereits eine ganze Palette an Trailern, die hier jeglichen Rahmen sprengen würden. Eine Übersicht dazu haben wir ohnehin schon für euch parat. Das neueste und aussagekräftigste Video haben wir wie folgt für euch eingebunden:

1:13 The Witcher: Diese Woche geht's mit Staffel 3 los, neuer Trailer bereitet auf die ersten Folgen vor

Außerdem hat Netflix im Vorfeld eine richtige Szene aus Staffel 3 veröffentlicht, die Fans optimal auf die kommenden Folgen einstimmen dürfte. Im folgenden Video gibt es einen ziemlich spektakulären Schwertkampf zwischen Geralt und ein paar optimistischen Banditen/Söldnern zu sehen, die unbedingt meinen, sich mit einem Hexer anlegen zu müssen:

2:54 The Witcher auf Netflix: Dieser Schwertkampf aus Season 3 ist jetzt schon legendär

Nach Staffel 3: Wie geht es mit The Witcher weiter?

The Witcher wird auch ohne Henry Cavill fortgesetzt. Tatsächlich sind Staffel 4 und 5 für die Netflix-Serie bereits offiziell bestätigt. Ob es danach weitergehen soll, ist aktuell nicht bekannt. Vielleicht steuert The Witcher in Staffel 5 bereits auf ein Ende zu, vielleicht wartet man bei Netflix erstmal ab, wie die Serie ohne Cavill und mit Hemsworth performt.

Übrigens: Mehr zum Thema The Witcher, Netflix und Co. haben wir in den folgenden Artikeln für euch zusammengefasst:

Freut ihr euch auf die letzte Witcher-Staffel mit Henry Cavill? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die dritte Season der Netflix-Serie? Werdet ihr Liam Hemsworth eine Chance geben oder schließt ihr nach der kommenden Staffel mit The Witcher ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!.