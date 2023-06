Ein letztes Mal Geralt: Henry Cavill verabschiedet sich fast unter Tränen von The Witcher und seinen Fans

The Witcher: Staffel 3 wird die letzte mit Henry Cavill als Geralt. Am 29. Juni und 27. Juli starten die finalen Folgen, in denen der Schauspieler noch einmal Monster jagen darf. Bildquelle: Netflix

In Staffel 3 von The Witcher bekommen wir ein letztes Mal Henry Cavill als Geralt von Riva zu sehen, bevor er von Liam Hemsworth in der Rolle abgelöst wird. Auf dem Netflix-Event Tudum in Brasilien hat sich Cavill nun unter tosendem Beifall vieler Fans von seinen Kollegen offiziell verabschiedet - und es wurde ein klein wenig emotional.

Henry Cavill verabschiedet sich von The Witcher

Eine letztes Treffen mit Freunden: Cavill war gemeinsam mit seinen Co-Stars Anya Chalotra (Yennefer), Frey Allan (Ciri) und Joey Batey (Jaskier) bei dem Netflix-Event zu Gast, im Zuge dessen es auch zahlreiche neue Infos und Bilder zu diversen Produktionen gab - so zum Beispiel der Realverfilmung von One Piece, Staffel 2 von Squid Game und Zack Snyders Rebel Moon.

Es flossen fast Tränen: Besonders Cavill wurde von den Besuchern der Veranstaltung mit Jubelrufen und Beifall empfangen, was den Geralt-Darsteller sichtlich rührt. Auf der Bühne verabschiedet sich der Warhammer 40K-Enthusiast (wo er zukünftig übrigens auch bald bei einer Serie mitwirkt) von The Witcher und seinen Fans, während er sich auch explizit an seine Schauspielkollegen Chalotra, Allan und Batey wendet.

Ich fühle eure Liebe und liebe euch auch - ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen. Ich wollte euch davon erzählen, wie es für mich war, die letzte [Witcher-]Staffel zu drehen und dabei euch über meine wunderbaren Co-Darsteller. Erneut war es eine riesiger Spaß und auch eine Ehre, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen. Ihr bringt einfach eine Nuance und so viele Details zu diesen Figuren [...]. Was ihr mit euren Charakteren macht, setzt viel Arbeit, Fürsorge und Anstrengung voraus. Glaubt mir: Mit euch zu arbeiten hat mir am meisten Freude bereitet. [...] Ich werde euch sehr vermissen.

Den Ausschnitt könnt ihr euch selbst in dem folgenden Video-Clip ansehen:

Wie geht es jetzt mit The Witcher weiter?

Wie bereits erwähnt, wird Staffel 3 von The Witcher die letzte mit Henry Cavill. Die erscheint im Sommer 2023 auf zwei Teile aufgesplittet: Los geht’s am 29. Juni mit den ersten Folgen, am 27. Juli folgt dann der Rest.

So geht es danach weiter: In Staffel 4 zückt dann Liam Hemsworth (Die Tribute von Panem, Independence Day: Die Wiederkehr) die Silberklinge, der ab diesem Zeitpunkt in die Hexer-Rüstung von Geralt schlüpft. Netflix plant derweil bereits eine fünfte Season für die Adaption der Romane von Andrzej Sapkowski.

Was die Fans davon halten: Dass Netflix und Henry Cavill bei The Witcher zukünftig getrennte Wege gehen, kam bei vielen Fans alles andere als gut an. Die Nachricht zog zahlreiche bestürzte Reaktionen und teilweise sogar Petitionen nach sich, im Zuge derer tausende Zuschauer sich für die Rückkehr von Cavill einsetzten. Und auch nicht zu wenige GameStar-Leser verrieten uns im Zuge einer Umfrage: The Witcher ohne Henry Cavill? Ohne mich.

Wie hat euch The Witcher auf Netflix bisher gefallen? Was haltet ihr davon, dass Staffel 3 die letzte mit Henry Cavill wird? Werdet ihr der TV-Serie basierend auf den Hexer-Romanen auch mit Liam Hemsworth eine Chance geben oder darauf verzichten? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an neue Witcher-Spiele von CD Projekt Red? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!