The Witcher: Der Tausch Henry Cavill gegen Liam Hemsworth soll auch in der Lore Sinn ergeben

Schaut nochmal gut hin, Henry Cavill ist bald zum letzten Mal als Hexer Geralt von Riva in der Witcher-Serie zu sehen. Bildquelle: Netflix

Schon bald zückt Henry Cavill ein letztes Mal in der Rolle von Geralt die Silberklinge, wenn Staffel 3 der Serie auf Netflix startet. Für die vierte Season schlüpft dann Liam Hemsworth in die Hexer-Rüstung und allem Anschein nach wird The Witcher diesen Wechsel sogar mehr oder weniger direkt thematisieren.

Witcher-Wechsel soll Lore-akkurat ausfallen

Das lässt zumindest eine Aussage der Produzenten Steve Gaub und Tomek Baginski im Gespräch mit YahooNews vermuten, die zu dem Austausch des Hauptdarstellers Folgendes zu sagen haben:

Wir haben einen sehr, sehr guten Plan, unseren neuen Geralt und die Vision, die wir für Liam haben, einzuführen. Auf diese Ideen gehen wir nicht zu sehr ein, weil das ein ziemlich großer Spoiler wäre, aber es ist eng verknüpft mit den Meta-Ideen der Bücher - besonders in Teil 5. [...] Es geht Hand in Hand mit der Lore und nahe an dem, was in den Büchern etabliert wurde und deswegen ist die Veränderung unserer Meinung nach ziemlich makellos. Es wird gleichzeitig einen neuen Geralt und ein neues Gesicht für den Charakter geben und das zu sehen dürfte ziemlich aufregend werden.

Was könnte das bedeuten? Darüber, was Gaub und Baginski meinen, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur spekulieren. Eine populäre und naheliegende Theorie wäre jedoch, dass der Tausch Cavill gegen Hemsworth auf eine Art Multiversums-Idee aus Die Dame vom See aufbaut.

In dem fünften Teil der Romanreihe schlüpft Ciri beinahe das volle Potenzial ihrer Kräfte aus, so wie es zum Beispiel in The Witcher 3: Wild Hunt dargestellt wird. Dabei ist sie in der Lage, sich durch Raum und Zeit zu begeben und fremde Welten zu erkunden. Basierend darauf lässt sich spekulieren, dass die Witcher-Serie ebenfalls auf ein Multiversum-Konzept setzt.

Soll heißen: Vielleicht lernen wir in Staffel 4 wirklich einen neuen und anderen Geralt kennen, der dann eben von Liam Hemsworth und nicht Henry Cavill verkörpert wird. Dabei handelt es sich aber um bloße Spekulation, denn was genau Gaub und Baginski meinen, lässt sich momentan nur erahnen.

1:13 The Witcher: Diese Woche geht's mit Staffel 3 los, neuer Trailer bereitet auf die ersten Folgen vor

Was ihr sonst zu The Witcher: Staffel 3 wissen solltet

Staffel 3 von The Witcher erscheint in zwei Teilen auf Netflix - was wir übrigens Stranger Things zu verdanken haben. Ihr müsst euch also die zwei folgenden Termine im Kalender anstreichen:

Am 29. Juni 2023 starten die Folgen 1-5

Am 27. Juli 2023 starten die Folgen 6-8

Was ihr sonst zu Staffel 3 von The Witcher wissen solltet, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die dritte Season von The Witcher: Freut ihr euch auf die letzten Folgen mit Henry Cavill und werdet ihr danach weitergucken? Oder habt ihr kein Interesse an den kommenden Folgen mit Liam Hemsworth in der Rolle von Geralt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!