The Witcher auf Netflix: Stranger Things ist Schuld, dass Staffel 3 zerstückelt erscheint

In Staffel 3 von The Witcher zückt Henry Cavill ein letztes Mal die Silberklinge. Insgesamt acht Episoden erwarten uns, aber zum Start der neuen Folgen nicht alle auf einmal. Bildquelle: Netflix

Am 29. Juni 2023 geht es endlich mit Staffel 3 von The Witcher los, bevor es am 27. Juli … nochmal losgeht. Denn falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: Die neuen Episoden um Geralt, Ciri, Yennefer und Co. stehen nicht alle auf einmal zum Streaming zur Verfügung, sondern zweigeteilt.

Wann gibt es wie viele neue Witcher-Folgen?

Das bedeutet konkret:

Am 29. Juni erscheinen die Folgen 1–5 der dritten Witcher-Staffel auf Netflix

Am 27. Juli erscheinen die restlichen Episoden, also Folge 6–8

Doch warum eigentlich? Bei beiden vorangegangenen Witcher-Staffeln kamen zu deren jeweiligen Release-Terminen auch gleich alle acht Episoden auf einmal heraus. Tatsächlich haben wir die Entscheidung einer zweigeteilten Season 3 einer ganz anderen Netflix-Serie zu verdanken: Stranger Things.

Zwei Witcher-Teile dank Stranger Things

Ihr erinnert euch vielleicht: Staffel 4 der Horror/Mystery-Serie erschien ebenfalls als Zweiteiler und daran haben die Verantwortlichen hinter The Witcher Gefallen gefunden. Gegenüber Collider verrieten die Produzenten Steve Gaub und Tomek Baginski, dass ursprünglich eigentlich gar nicht geplant war, Staffel 3 von The Witcher zu zerstückeln:

Glücklicherweise kam Stranger Things heraus, als wir inmitten der Produktion steckten und da hatten sie ihre [vierte] Staffel zweigeteilt. Das war sehr spannend für uns, weil du normalerweise keinen Midseason-Cliffhanger bekommst, wenn alle [Folge] auf einmal veröffentlicht wird und wir wollten diese Erfahrung auch für unsere Fans haben. In unserem Fall ging es also eher darum, zu entscheiden, nach welcher Episode der Cut gemacht werden soll. Netflix war mit an Bord und ich denke, dass es auch für unsere Fans spaßig wird, weil so die Erfahrung etwas länger anhält und wir einen ganzen Sommer voller The Witcher haben.

Wie bereits erwähnt, werden die ersten fünf Folgen von The Witcher: Staffel 3 ab dem 29. Juni 2023 auf Netflix zum Streaming zur Verfügung stehen. Die restlichen drei Episoden folgen dann am 27. Juli.

2:43 The Witcher: Der erste richtige Trailer zu Season 3 der Netflix-Serie ist da!

Was ihr sonst zu The Witcher: Staffel 3 wissen solltet

Ein letztes Mal The Witcher mit Henry Cavill: Und ja, die dritte Season wird tatsächlich die letzte mit Henry Cavill als Geralt von Riva. Für die Staffeln 4 und 5 schlüpft dann Liam Hemsworth in die Hexer-Rüstung. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass Staffel 3 von The Witcher auf zwei Teile aufgesplittet wird: Freut ihr euch darauf, über ein paar Wochen hinweg mit Freunden und anderen Fans darüber zu diskutieren, was noch kommen könnte? Oder würdet ihr lieber alle Folgen auf einmal zu sehen bekommen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!