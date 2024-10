The Witcher: Nicht nur Henry Cavill wird in Staffel 4 auf Netflix ersetzt

Neben Henry Cavill verlässt jetzt ein weiterer Darsteller den Cast von The Witcher. Bildquelle: Netflix

Was wären die Hexer in Kaer Morhen nur ohne Vesemir? Schließlich ist er so etwas wie der Papa der Witcher und begleitet seine Schützlinge durch die meist schmerzhafte Ausbildung.

Doch jetzt gibt ein Manager des Schauspielers bekannt: Kim Bodnia wird in der vierten Season von The Witcher nicht als Vesemir zurückkehren!

Nach Henry Cavill ist Bodnia somit der zweite Schauspieler, der das Projekt vorzeitig verlässt.

Neuer Geralt, neuer Vesemir

In einem Interview mit RadioTimes gibt ein Vertreter von Bodnia an, dass er aufgrund von Terminüberschneidungen nicht an den Dreharbeiten von Staffel 4 teilnehmen kann. Konkret sagt er:

»Kim wird nicht als Vesemir zurückkehren, da sein aktueller Drehplan nicht mit dem Drehplan von Netflix für The Witcher Staffel 4 übereinstimmt.«

Wer genau die Vertretung für den Fan-Liebling übernimmt, ist derzeit noch nicht bekannt. Vesemir wird aber definitiv als Charakter zurückkehren.

0:57 Der neue Witcher-Film auf Netflix: Sirens of the Deep schickt Geralt in die Tiefen des Meeres.

Der Cast für Staffel 4 sieht damit aktuell wie folgt aus:

Liam Hemsworth als Geralt von Riva

Frey Allen als Ciri / Falka

Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg

Joey Batey als Jaskier

Paul Bullion als Lambert

Yasen Zates Atour als Coen

Laurence Fishburne als Regis

Sharlto Copley als Leo Bonhart

James Purefoy als Stefan Skellen

Danny Woodburn als Zoltan Chivay und noch einige weitere.

Die Dreharbeiten sollen schon in wenigen Wochen beendet werden. Danach folgt eine viermonatige Pause und im Anschluss wird die fünfte und letzte Staffel gedreht (via Redanian Intelligence). Mit einer Veröffentlichung der vierten Season können wir wahrscheinlich erst frühestens Mitte 2025 rechnen.

Worum geht’s in Staffel 4?

Achtung! Es folgen kleine Spoiler zu Staffel 3 von The Witcher.

Die vierte Staffel wird in drei verschiedene Handlungsstränge aufgeteilt und verfolgt die Wege der Hauptcharaktere Ciri, Geralt und Yennefer. Letztere wird die Anführerin der neu gegründeten Loge der Zauberinnen und versucht, Vilgefortz zur Rechenschaft zu ziehen. Geralt hingegen sucht den Kontinent nach Cir… äh, Falka ab.

Richtig gehört. Am Ende der dritten Season schloss sich die Prinzessin der Rattenbande an und arbeitet ab sofort an ihrem neuen Image. Falka widmet sich nun anderen Dingen und hat in der kommenden Staffel nicht viel mit Geralt zu tun.

Bis die nächste Staffel erscheint, haben wir noch eine Menge Zeit. Also können wir entweder die ersten drei Seasons noch einmal anschauen oder wir spielen einfach zum fünften Mal The Witcher 3.

Zur Zeitüberbrückung bietet sich auch der Animationsfilm The Witcher: Sirens of the Deep an, der am 11. Februar 2025 auf Netflix erscheint. In der Adaption einer Kurzgeschichte versucht Geralt von Riva, Angriffe auf ein Küstendorf aufzuklären.