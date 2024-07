»Vergiss Geralt«: Für Ciri ist der neue Witcher zumindest in Staffel 4 nicht von Belang

Ciri (Freya Allan) muss sich in Staffel 4 von The Witcher selbst beweisen, dass sich auch ohne Geralt (jetzt Liam Hemsworth statt Henry Cavill) klar kommt. Bildquelle: Netflix

Fans von The Witcher müssen sich in Staffel 4 der Netflix-Serie auf zwei große Änderungen einstellen: Natürlich ist Henry Cavill längst ausgestiegen und an seine Stelle tritt nun Liam Hemsworth. Aber auch auf die altbekannte Geralt/Ciri-Dynamik müssen wir (vorerst) verzichten.

Ciri Falka braucht keinen Geralt

In einem neuen Interview mit ScreenRant lässt Freya Allan durchblicken, dass Ciri und Geralt in der vierten Season ohne einander auskommen. Das hat aber einen guten Grund. Bevor es zur finalen fünften Staffel kommt, muss Ciri auf eigenen Beinen stehen lernen und das nächste Kapitel ohne ihren vertrauten Beschützer und Mentor bestehen.

Ob das gut geht? Freya Allan teaste bereits zuvor an, dass Ciris Reise die ein oder andere düstere Wendung einnehmen könnte. Nach den Geschehnissen von Staffel 3 nennt sie sich nicht einmal mehr Ciri, sondern schloss sich als Falka der Rattenbande an.

Wie konsequent Ciris Distanzierung von Geralt nun in Staffel 4 ausfallen soll, beschreibt Allan wie folgt:

In dieser Staffel gibt es keine Beziehung [zwischen Geralt und Ciri]. Ciri zieht ihr eigenes Ding durch und [Geralt] ebenfalls. Für Ciri heißt es nun: Vergiss Geralt. Blenden wir das alles aus. Es ist nie passiert. Jetzt bin ich Falka - nicht Ciri. Aber wie ihr euch vielleicht denken könnt, hat sie das nicht komplett hinter sich gelassen. Sie ist gerade erst noch dabei.

Mit Liam Hemsworth konnte Freya Allan damit noch gar nicht zusammenarbeiten. Da Staffel 4 und Staffel 5 von The Witcher in einem Rutsch gedreht werden sollen, dürfte es sich dabei aber lediglich um eine Frage der Zeit handeln. Im Finale der Netflix-Serie sollten Geralt und Ciri definitiv wieder aufeinander treffen, doch bis dahin heißt es von Allan:

Liam ist wunderbar, er ist ein wirklich lieber Kerl. Ich habe noch nichts von ihm [in der Rolle von Geralt] gesehen, da wir aktuell so gut wie keine Szenen miteinander haben, aber er ist wirklich nett. Ich habe mitbekommen, dass er so richtig abliefert, also kann ich es gar nicht mehr erwarten, das mit eigenen Augen zu sehen.

1:03 The Witcher: Der erste Trailer zur 4. Staffel zeigt erstmals Liam Hemsworth als Hexer Geralt

Staffel 4 von The Witcher dürfte erst 2025 bei Netflix aufschlagen, womöglich erst Mitte des Jahres. Wann danach die fünfte und letzte Season folgt, ist aktuell nicht bekannt. Das große Finale der Netflix-Serie dürfte aber nicht zu lange auf sich warten lassen.

Mehr dazu, wie es mit dem Hexer auf Netflix, aber auch in der Welt der Videospiele weitergeht, könnt ihr übrigens unter den Links oben nachlesen.

Wie gut hat euch The Witcher bisher gefallen? Gebt ihr der Netflix-Serie auch ohne Henry Cavill nochmal eine Chance? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!