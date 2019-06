They Are Billions: Steams Zombie-RTS-Hit jetzt mit Kampagne released

They Are Billions ist nach fast zwei Jahren Early Access offiziell erschienen. Die größte Neuerung der Version 1.0 ist die Kampagne The New Empire. Darin sollen wir für das menschliche Imperium die Ländereien zurückerobern, die nach der Apokalypse an die Zombies verloren gingen. Die Entwickler versprechen über 60 Stunden Gameplay in 48 Missionen. Im Lauf der Kampagne sollen wir mit Technologien unser Imperium verbessern und die Ursprünge der Zombie-Pandemie ergründen.

Dazu gesellen sich zwei neue Karten für den Survival-Modus. Eine davon, The Deep Forest, richtet sich gezielt an neue Spieler und wird damit fortan die erste verfügbare Karte sein. Sie soll sicherstellen, dass Einsteiger etwas leichter ins Spiel kommen. Profis können ihr Können dagegen in The Caustic Lands auf die Probe stellen. Diese Map wirft uns stärkere Zombies entgegen als alle bisherigen.

Im Herzen ist They Are Billions ein Survival-Strategiespiel - nur dass wir uns nicht wie etwa in Frostpunk gegen die Kälte behaupten müssen, sondern gegen Horden von Zombies. Dazu stampfen wir Befestigungen aus dem Boden und rekrutieren eine eigene Armee. Das Spiel stellt bis zu mehrere tausend Zombies gleichzeitig auf dem Bildschirm dar.

Mit seinem unverbrauchten Spielkonzept machte sich das Spiel schon zum Start der Early-Access-Phase einige Fans. Zum Release-Zeitpunkt kommt es auf über 12.000 Steam-Reviews, die zu 85 Prozent positiv ausfallen. Wer die Early-Access-Version bereits besitzt, erhält die Kampagne und das Update auf 1.0 kostenlos. Nicht enthalten sind der Soundtrack und das digitale Artbook, die mit dem Release als kostenpflichtige Zusatzinhalte erschienen.