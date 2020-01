Mit Thor: Love & Thunder könnte Batman Teil des Marvel Cinematic Universe werden. Damit ist natürlich nicht die DC-Figur gemeint, sondern der Schauspieler, der für Christopher Nolans Dark-Knight-Trilogie zu Gothams Dunklem Ritter wurde: Christian Bale.

Der Schauspieler aus Filmen wie Batman Begins und American Psycho befindet sich wie THR berichtet aktuell in Verhandlungen, um mit dem vierten Solo-Film um Donnergott Thor (Chris Hemsworth) im MCU aufzutreten. Um welche Rolle es konkret gehen soll, ist aktuell nicht bekannt.

Allerdings spekulieren Fans des Marvel Cinematic Universe bereits darüber, dass Christian Bale in das Kostüm von Beta Ray Bill schlüpfen sollte: Bei dem Alien mit Pferdegesicht handelt es sich in den Comics um einen der wenigen Superhelden, der neben Thor würdig ist, den Hammer Mjölnir als Waffe zu führen.

Ob Christian Bale mit Thor: Love and Thunder tatsächlich Teil des Marvel Cinematic Universe wird und damit auch in die Rolle von Beta Ray Bill schlüpft, muss sich jedoch zeigen. Auf Twitter hätten zahlreiche Fans den Begriff »Beta Ray Bill« bereits zum Trenden gebracht.

Christian Bale might play Beta Ray Bill...



Do we start calling him Beta Ray Bale now?

via @Collider #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/tesoWqMHIy