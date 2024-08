THQ-Show verpasst? Alle wichtigen neuen Trailer vom großen Event auf einen Blick

Titan Quest 2 und das Gothic Remake gehören zu den Highlights des THQ Showcases 2024.

Am 2. August fand die große THQ-Show statt. Im 30-minütigen Event präsentierte der Publisher neue Trailer, frisches Gameplay und anstehende Spieleankündigungen.

Ihr habt die Show verpasst, weil ihr auf dem Geburtstag eines Kumpels wart, euch beim Adele-Konzert in München die Seele aus dem Leib geschrien habt oder einfach nach der harten Woche auf der Couch eingeschlafen seid? Keine Sorge! Wir fassen euch alle wichtigen Trailer in dieser Übersicht zusammen - und pssst, GameStar hat auch gleich ein paar tolle Previews für euch parat!

Titan Quest 2

2:11 Titan Quest 2 enthüllt: Hier sind 130 Sekunden Gameplay im mythologischen Action-Rollenspiel

Ihr wartet schon seit über 18 Jahren auf ein Action-Rollenspiel, bei dem ihr Kreaturen aus der griechischen Mythologie verkloppen könnt? Ha! Wie passend, denn ein Jahr nach der Enthüllung des Projekts zeigt THQ endlich mehr von Titan Quest 2 und das mit ganzen zwei Minuten Gameplay. Ein Release-Datum wurde nicht genannt.

Wie? Das ist euch noch nicht genug? Na gut! Wir haben natürlich noch Nachschlag: Kollege Fabiano konnte die Entwickler ausquetschen und verrät euch noch ganz viele weitere Details:

Gothic Remake

4:23 Endlich Premiere für das Gothic Remake! Hier sind über 4 Minuten echtes Gameplay

Endlich sehen wir mehr vom Gothic Remake - und dann auch noch ganze vier Minuten Gameplay! Wir treffen auf alte Bekannte, besuchen das alte Lager, das neue Lager und das Sumpflager - und all das im neuen Grafik-Gewand. Ein Release-Datum verrät der Trailer noch nicht.

Unsere Minental-Expertin Steffi hat sich für euch direkt durch jeden Frame des Trailers gewühlt und spannende Details ausgegraben:

Wreckfest 2

1:31 Wreckfest 2 kommt: Rennspiel mit Kaputtgeh-Faktor will wieder Flatout-Anhänger glücklich machen

Überraschung! Mit großem Krach und Wumms meldet sich das wohl zerstörerischste Rennspiel zurück: Die ursprünglichen Macher der Destruction-Derby-Reihen kehren zurück und kündigen Wreckfest 2 an. Viel verrät der Trailer zwar noch nicht, aber ihr dürft euch wieder auf ordentliche Zerstörungsphysik freuen. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Unsere Kollegin Miffy hat euch die wichtigsten Infos in einer Übersicht zusammengefasst:

Disney Epic Mickey

2:09 Epic Mickey für eine neue Generation: Trailer zeigt den Disney-Klassiker im neuen Gewand

Disney Epic Mickey kehrt in einem schicken Rebrushed-Gewand zurück: Die Neuauflage des Wii-Klassikers schafft es erstmalig auch auf den PC und die aktuelle Konsolen-Generation. Dabei erforscht ihr als Disneys bekanntester Held die düstere Traumlandschaft und bringt mit Pinseln wieder Farbe und Leben in die Ödnis.

The Eternal Life of Goldman

2:21 Ein Setting wie das von The Eternal Life of Goldman habt ihr garantiert noch nie gesehen

Von wegen, das Leben ist mit 80 vorbei! Der Titelheld von The Eternal Life of Goldman zeigt, dass auch Senioren noch fetzige Abenteuer erleben können. Der Sidescroller entführt Goldman in eine Fantasy-Welt mit gigantischen Monstern, abgedrehten Lovecraft-esquen Elementen und verrückten Ideen. Das Spiel erscheint für PS5, PC, Switch und den Xbox-Series-Konsolen.

Space for Sale

0:57 Space for Sale ist jetzt draußen und ihr könnt auf entfernten Alien-Planeten euer Traumhaus bauen

Space for Sale ist eine kleine, knuffige Survival-Sandbox. Ihr landet auf einem fremden Planeten, erkundet die Wildnis, sammelt Ressourcen und baut euer Lager auf. Das Spiel könnt ihr bereits kaufen und spielen.

Way of the Hunter: Lintukoto Reserve

2:09 Nachschub für Way of the Hunter: Die Jagd-Simulation geht jetzt per DLC in den Norden

Das Jagdspiel Way of the Hunter bekommt erneut einen DLC. Diesmal geht es in die Lintukoto Reserve in Skandinavien. Der DLC ist ab sofort für rund 10 Euro erhältlich und bringt neue Tiere wie den Nordluchs, Rentiere und andere arktische Füchse.

Neues Horrorspiel der Macher von Little Nightmares

Einen kleinen Teaser gab es auch für Horror-Fans. Die Macher der Little-Nightmares-Spiele zeigen auf der THQ-Show nur ein paar verstörende Bilder - mehr Infos soll es aber schon zur gamescom auf der diesjährigen ONL am 20. August geben. Wir bleiben gespannt.

Darksiders 4?

0:53 Neues Darksiders: Teaser-Clip mit Gänsehaut-Faktor kündigt Rückkehr der Apokalyptischen Reiter an

Wartet, es ist noch nicht vorbei! Das »One more thing« der THQ-Show war ein kurzer Teaser zu einem Darksider-Spieler. Ob es sich dabei um Teil 4 der Action-Reihe handelt, ist noch unklar. Mehr Infos bekommen wir hoffentlich schon sehr bald.

Wie hat euch die THQ Show gefallen? Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!