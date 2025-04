Neues Horrorspiel stellt eure Lunge (und Nachbarn) auf die Probe: Um Monstern zu entkommen, müsst ihr immer lauter brüllen

Bei den abstrusen Monstern des Spiels fällt das Schreien gleich viel leichter.

Bei den tausenden Horrorspielen auf Steam könnte man denken, dass inzwischen alles schon mal gemacht wurde. Doch dann kommt ein kreativer Indie-Entwickler um die Ecke und beweist mal wieder das Gegenteil.

In diesem Fall geht es um den japanischen Entwickler C-Route, der mit Threat: Scream and Escape ein gleichzeitig logisches und dennoch völlig neues Kampfsystem eingeführt hat. Als Waffe dient euch nämlich weder eine doppelläufige Schrotflinte noch eure geballte Faust, sondern ganz einfach eure Stimme.

Schreien und Weglaufen

Darum geht's: Threat: Scream and Escape ist ein First-Person-Horrorspiel, bei dem ihr in einer mit grausigen Monstern verseuchten Forschungsanlage erwacht und lebendig entkommen müsst. Nun seid ihr jedoch kein top ausgebildeter Spezialagent und könnt nicht auf eure Kampfkünste zurückgreifen, um den Feinden den Gar auszumachen.

Stattdessen seid ihr mit der fürchterlichsten Stimme nördlich (und südlich) des Äquators ausgestattet und könnt die Monster durch einfaches Schreien lähmen und anschließend weglaufen. Der vorige Satz ist dabei durchaus wörtlich gemeint, denn nicht euer Spielcharakter schreit, sondern ihr, und zwar in euer heimisches Mikrofon.

1:18 Threat: Scream and Escape lässt euch Monster anschreien und warnt vor Beschwerden eurer Nachbarn

Nichts für den Altbau: Die Monster scheinen sich jedoch mit der Zeit an eure Stimme zu gewöhnen, denn je weiter ihr im Spiel voranschreitet, desto stärker müsst ihr euer Tonaufnahmegerät - und auch die Ohren eurer Nachbarn - malträtieren. So schreibt diesbezüglich auch der Entwickler auf Steam: Seid vorsichtig, keine Beschwerden von euren Nachbarn zu erhalten!

Es soll auch einen Silent-Mode geben, bei dem ihr voraussichtlich weniger laut oder gar nicht in euer Mikrofon rufen müsst. Bedenkt jedoch, dass damit das Kernelement des Spiels entschärft oder gar entfernt wird. Außerdem ist bisher nicht klar, wie leise ihr tatsächlich sein könnt und ob ihr gegen Ende nicht trotzdem gehört werdet.

Release in wenigen Tagen

Wie C-Route via X bekannt gegeben hat, erscheint Threat: Scream and Escape am 3. April 2025 via Steam. Dort könnt ihr das Horrorspiel bereits jetzt zu eurer Wunschliste hinzufügen. Wie viel ihr für den Download bezahlen müsst, ist bisher nicht bekannt.

